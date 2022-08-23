102 şehit ailesi ve malul gaziye Milli Mücadele Madalyası…

Başbakanlık himayelerinde, Gazimağusa ilçesindeki 102 şehit ailesi ve malul gaziye Başbakan Ünal Üstel’in de katıldığı törenle Milli Mücadele Madalyası takdim edildi

Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşen madalya takdimine Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Vekili Özlem Demir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güvenlik Kuvvetler Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, Yasemi Öztürk, Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak da katıldı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, bugünkü törenin KKTC’nin nereden nerelere, nasıl geldiğini gösteren önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel, milli mücadele yıllarında kanı ve canı pahasına bugünlere gelinmesini sağlayan şehit aileleri ve malul gazilere milli mücadelenin bir anısını takdim edeceklerini söyledi.

Üstel, hayatta olan gaziler ile şehit ailelerinin ömür boyu daha rahat yaşamaları için hükümet olarak ellerinden gelen ne varsa paylaşmak istediklerini söyledi.

1940’lardan itibaren mücadele edilerek birçok şehit ve gazi verildiğini, bugün özgür bir vatana sahip bağımsız yaşamın şehitlerin ve gazilerin mücadelesi sayesinde olduğunun ifade etti.

Üstel, KKTC’nin adadaki iki egemen devletten biri olduğunu dünyaya duyurmaya çalışırken, geçmişteki verilen büyük mücadelenin örneğini de dünyaya duyurmak istediklerini söyledi.

Bugünlere kadar verilen mücadelenin bundan sonra da devam edeceğini belirten Başbakan Üstel, KKTC’nin sesini dünyaya duyurana kadar mücadeleyi halkla birlikte hükümet ve UBP olarak vereceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, “Gerek ekonomik, gerekse sosyal yönden atacağımız adımlarla dünyaya sesimizi bir kez daha duyuracağız” dedi.

Başbakan Üstel, bugün bayrak özgürce dalgalanabiliyorsa o günlerde Kıbrıs Türk halkının kanı ve canı pahasına verdiği mücadele sayesinde olduğunu belirterek, Üstel, bugün verecekleri madalyaların milli mücadelenin bir hatırası olduğunu söyledi.

Üstel, şehitleri minnet ve saygıyla andı, gazilere şükranlarını sundu.

-Kasabalı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Sekreteri Mehmet Kasabalı da, Kıbrıs Türk halkının ada üzerindeki varlığının yok edilmesi için başlatılan saldırıların 1950 yılında başladığını ve Kanlı Noel’in üzerinden 59 yıl geçtiğini hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının adada TMT çatısı altında verdiği var oluş mücadelesini anlattı.

Kasabalı “Bugün özgürce ve bağımsız, KKTC’de huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarları vatan uğruna can veren şehitlerimiz kan veren malul gazilerimizdir.“ dedi.

Kasabalı, “Vatan önce hürriyettir, egemenliktir sonsuza dek bu topraklarda var olmaktır. Çocuklarımıza torunlarımıza ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirastır” ifadelerini kullandı.

Şehitlerin, gazilerin ve Mücahitlerin verdikleri mücadeleyi rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Kasabalı, bugün dağıtılan madalyaların şehit ve gazilerin yaptıkları fedakarlık karşısında devletin ve milletin şükran ifadesi olduğunu sözlerine ekledi.