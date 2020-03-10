11. Kültür &Sanat Günleri iptal edildi

İskele Belediyesi koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı olarak dün akşam açılışı yapılan ve 27 Mart’a kadar sürmesi planlanan 11. Kültür &Sanat Günleri’nin tüm etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, olayın ciddiyetinin farkında olduklarını, İskele Belediyesi olarak İskele ve köylerinde gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

İskele Belediyesi’nde de dezenfekte çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde olduklarını bu kapsamda tedbir olarak İskele Belediyesi 11. Kültür&Sanat Günleri etkinliklerini iptal etme kararı aldıklarını bildirdi.