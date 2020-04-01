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11 öğrencinin testi açıklandı

11 öğrencinin testi açıklandı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli,  Malpas'ta son kalan 11 öğrencinin test sonuçlarının da açıklandığını ve test sonuçlarında da herhangi bir olumsuzluk görülmediğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 19:10
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