Sağlık Bakanı Ali Pilli, Malpas'ta son kalan 11 öğrencinin test sonuçlarının da açıklandığını ve test sonuçlarında da herhangi bir olumsuzluk görülmediğini açıkladı.Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 19:10
11 öğrencinin testi açıklandı
- Kıbrıs
- 01 Nisan 2020 Çarşamba 19:04
- Kıbrıs Genç Tv
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