Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), özgür basının, demokrasinin nefes borusu olduğunu vurguladı.

KTGB, Kıbrıs Türk basınının doğum günü kabul edilen 11 Temmuz nedeniyle halkın doğru ve hızlı haber alması için yılın 365 gününde gece gündüz çalışan gazetecileri kutladı, merhum gazetecileri andı.

11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımlayan KTGB’nin dün seçilen yeni yönetim kurulu, 11 Temmuz 1889’da Saded gazetesiyle başlayan gazeteciliğin bugüne kadarki sürecinde yaşananların, ülke tarihiyle paralel bir tarihe tanıklık olduğunu ve basın sayesinde kayda geçirildiğini belirtti.

Basın özgürlüğünün, ülkelerin demokrasisiyle direkt bağlantılı olduğunu, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde gazetecilerin onurlu duruşunun büyük önem taşıdığını vurgulayan KTGB Yönetim Kurulu, basın mensuplarının, zaman mevhumu gözetmeden halkın gözü, kulağı, dili olmak için çalıştığını vurguladı.

Ülkenin en büyük basın örgütü olan KTGB’nin, temsil ettiği kitlenin haklarının geliştirilmesi yanında daha demokratik ve çağdaş ortamda görev yapmaları için yıllardır mücadele verdiği de kaydedilen açıklamada, kendi iç denetleme mekanizmalarıyla demokrasinin son kalesi olan basının işlevlerini en doğru biçimde yerine getirmesi bilincini de yaymayı ilke edindiği ifade edildi.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasında, basının ve basın emekçilerinin yaşadığı sorunların koronavirüs salgınıyla tüm sektörlerde olduğu gibi katmerlenerek arttığı ve basın özgürlüğü ile özgür basını tehdit eder hal aldığı kaydedildi.

Bir yandan yayınlarına son veren gazeteler, bir yandan sahiplik yapıları değişen medyada basın özgürlüğünün korunması için gazetecilerin meslek ilkeleri bağlamında onurlu duruşunun daha da önem kazandığı belirtilen açıklamada, “Ancak unutulmamalıdır ki özgür ve etik gazetecilik sadece meslektaşlarımızın değil başta siyasiler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm toplum kesimlerinin gailesi olmalıdır ve herkes bu yönde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir” denildi.

“AGİT BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OFİSİYLE SIKI TEMAS SÜRECEK”

Açıklamada, KTGB’nin basın özgürlüğü ile ilgili Kıbrıs'ta her iki toplumun kardeş basın örgütleri ile ve uluslararası kuruluşlar ile temas ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği vurgulanarak “Özellikle 2017’den beri iş birliği içinde olduğumuz, Avrupa ülkelerinin üye olduğu AGİT'in Basın Özgürlüğü Ofisi'yle Kuzey Kıbrıs'ta basın özgürlüğü konularında sıkı bir temas içinde olunacaktır” ifadeleri yer aldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü yayımladığı mesajla kutladı; basın mensuplarının fedakarlıklarının unutulamayacağını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Tatar mesajında, Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete “Saded”in yayımlandığı tarih olan 11 Temmuz 1889’un KKTC’de Basın Günü olarak kutlandığını kaydederek, “O günden bu yana 132 yıl geçerken, bu zaman dilimi Kıbrıs Türk basınının köklü tarihini de gözler önüne sermektedir” dedi.

Kıbrıs Türk basınının gerek İngiliz Sömürge Yönetimi’nde, gerekse en karanlık günlerde tüm tehdit ve baskılara rağmen halkın varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlendiğini, halkı aydınlattığını, yön ve ışık verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bunları unutmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Demokrasinin, çok sesliğinin ve her türlü düşüncenin gelişimine katkı koyan medyanın, halkı aydınlatırken tarafsız, doğru habercilik ve basın ahlakı ilkeleri doğrultusunda görev yapması önemli olurken, medyaya yönelik her türlü baskı ve müdahale de kabul edilemez.

Medyamız bugün sahip olduğu teknolojik imkanlarla dünyaya açılırken, basın mensuplarımızın içinde bulunduğu sorunların da bilincindeyiz. Bu sorunları aşmak, zor şartlar altında çalışan basın mensuplarına daha çağdaş çalışma ortamı yaratmak görevlerimiz arasındadır.

Medyamız ile basın mensuplarımızın pandemi sürecinde de halkımızın haber alma özgürlüğünün devam etmesi için büyük fedakarlıklara katlanarak görevlerini yerine getirmeleri de takdire şayandır.

Bir asırdan bu yana halkımızın sesini dünyaya duyuran, halkımızın haber alma özgürlüğünü sağlayan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten duygularımla kutlar, saygılarımı sunarım.”

SENNAROĞLU

11 Temmuz 1889’da bir Kıbrıs Türkü tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazetemiz olan Saded ile birlikte Kıbrıs Türk basınının temelleri atılmıştır. Büyük fedakarlıklarla, karanlık günlerden geçerek bu günlere ulaşan basınımız, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde oldukça kıymetli bir yere sahiptir.

Ülkemizdeki her bireyin özgürce kendisini ifade edebilmesinin, basının özgürce hareket edebilme potansiyeliyle doğrudan ilişkili olduğunu iyi bilmekteyiz. Dolayısıyla basın özgürlüğünün ve basın emekçilerinin bireysel haklarının yasalarla korunması bizler için elzemdir.

Siyasal kültürümüzün demokratik değerler üzerine şekillenmesinde elbette ki, basının rolü önemlidir. Bu noktada her kesime eşit mesafede yaklaşarak çoğulcu bir yapının oluşturulmasına yön veren basın kuruluşlarımızın önemine işaret edebiliriz.

Geçmişten günümüze değin ülkemizde faaliyet gösteren tüm basın kuruluşlarının ve mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

SANER

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “11 Temmuz Basın Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Saner mesajında, Kıbrıs Türkü’nün çağdaşlık yolunda ilerlemesinde, varoluş ve özgürlük mücadelesini başarıyla tamamlayarak bağımsızlığını ilan etmesinde büyük katkısı olan Kıbrıs Türk basınının daha ileri gitmesi için üzerlerine düşenleri yapma kararlılığını vurguladı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türkü’nün ilk gazetesi olan ve bir Türk tarafından çıkarılan Saded’in 11 Temmuz 1989 da ilk yayını yapması anısına 1983 yılında alınan bir kararla, her yıl 11 Temmuz’un Kuzey Kıbrıs’ta Basın Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Medyaya katkı koyan, emek veren tüm medya çalışanlarını yürekten kutladığını ifade eden Saner, medyada yer alan program, haber ve fikir yazılarını demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak kabul ettiğinin altını çizdi.

“BASINIMIZIN YANINDAYIZ, YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Saner mesajında şunları kaydetti:

“Bizler, Kıbrıs Türkü’nün çağdaşlık yolunda ilerlemesinde, varoluş ve özgürlük mücadelesini başarı ile tamamlayarak bağımsızlığını ilan etmesinde büyük katkısı olan Kıbrıs Türk basınının daha ileri gitmesi için üzerimize düşenleri yapmak kararlılığındayız. Dün olduğu gibi bugün de, Anayasamıza, çağdaş değerlere bağlı, sorumluluğunun bilincinde basınımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu çerçevede kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin yerine getiren, bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen, bir satır haberle birçok hayata umut olabileceğini unutmadan çalışan basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü yürekten kutlar, aramızdan ayrılanları rahmetle anar, görevinin başında olan bansın mensubu kardeşlerime sağlık, huzur ve meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

AMCAOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm basın yayın kuruluşları ve basın mensuplarının Basın Günü’nü kutladı.

Amcaoğlu, mesajında şunları ifade etti:

“Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded, 11 Temmuz 1889’da yayın hayatına başladı. Bu başlangıcın anısına kutlanan Basın Günü, çalışmalarını büyük bir fedakârlıkla sürdüren tüm basın camiamıza kutlu olsun. Basınımızın, KKTC’de çok sesliliğe ve demokrasiye katkısının da devamını dilerken, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm basın emekçilerimize, sağlık ve mutluluk dileklerimi iletirim.”

ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yayımladığı mesajla basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

Ataoğlu mesajında, “Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedirler. Hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, ülkemizin daha da gelişmesi bakımından çok önemli bir yere sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Basının “yasama”, “yürütme” ve”yargı”dan sonra dördüncü güç olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, pandemi süresinde de canları pahasına büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren” tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayarak başarılar diledi.

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dursun Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in 11 Temmuz 1889 yılında yayımlanmasının Kıbrıs Türk basın tarihinin de başlangıcı olarak kabul edildiğini, bu başlangıcın Kıbrıs Türk yazılı tarihinin bugüne aktarılmasında öneminin çok büyük olduğunu kaydetti.

Oğuz, doğru ve tarafsız habercilik görevini yürüterek ülke adına önemli görevler üstlenen gazetecilerin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı

ÖZÇELİK

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Özçelik, yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk basınının, halkın sesini dünyaya duyurma ve var olma mücadelesinde her daim öncü olduğunu vurgularken, demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişiminde de çok önemli rol oynadığını kaydetti.

Özçelik mesajında, “Gerek yazılı basında hizmet veren, gerekse görsel basında hizmetlerini esirgemeyen basın çalışanlarımız, zaman mevhumu gözetmeksizin sorumluluklarını güç şartlarda dahi yerine getiriyorlar. Basın emekçilerimize mesleklerinde uzun yıllar sağlık ve esenlik içinde çalışmalarını dilerken, ebediyete intikal etmiş büyüklerimizi de rahmet ve özlemle anıyoruz. Kıbrıs Türk basınının vefakâr çalışanlarının 11 Temmuz Basın Günü’nü en samimi dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.

AKPINAR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akpınar yayınladığı mesajda, “Ülkemizde, hepimizin ‘ortak sesi’ olan saygıdeğer basın ve yayın kuruluşlarımızın tüm çalışanlarını; şahsım ve kurumlarım adına içtenlik ile kutluyorum. Basınımızın, ülkemiz demokrasisinin ve özgür yaşamımızın daimi teminatlarından birisi olacağına yönelik inancımız, her zamanki kadar yüksek ve güçlüdür” ifadelerine yer verdi.

KAMU SEN

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen) Başkanı Metin Atan, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle mesaj yayımladı, gazetecilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Atan mesajında “Görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için canla başla çalışmalarını sürdüren gazetecilerimiz 11 Temmuz 1889’da Kıbrıs’ın ilk Türkçe gazetesi Saded’in yayın hayatına başlamasından bugüne çok önemli görevler üstlenmiştir. Gazetecilerimizin bu gününde başarılarının devamını diler, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunun amaçlarından şaşmadan gelişmesi için verilen mücadelede ön saflarda olan gazetecilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtiriz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 15:25