11 TEMMUZ BASIN GÜNÜ RESEPSİYONLA KUTLANDI, ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin düzenlediği Basın Günü resepsiyonu ve hizmet onur ödülleri töreni, dün akşam yapıldı.

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saded’in129. yıl dönümündedüzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman ve ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, bazı diplomatlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alan resepsiyonda, konuşmalar yapıldı, Kıbrıs Türk basınına 25 yıldan fazla süre hizmet vermiş 11 kişiye “Gazetecilik Meslek Onur Ödülleri” verildi.

Ödül alan gazeteciler şunlar: (Merhum) Harid Fedai, Ülkü Sarıkamış, Hasibe Kısacık, Nevzat Adil, Kemal Gökdel, Hüseyin Kamalı, İzzet Volkan, Eralp Adanır, Nilgün Olgaçer, Selim Kumbaracı ve Serhat İncirli.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Basın Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, ülkede bugün günlük yayımlanan 20 gazete, 23 radyo, 12 televizyon, 4 internet televizyon kanalı ve 50 üzerinde de haber sitesi bulunduğunu, bunun yanında bazı gazetelerin ulaştığı kesimlerin üzerinde kesimlere ulaşabilen bir de sosyal medya bulunduğunu söyledi.

Bunun teknoloji alanındaki devrimin bir sonucu olduğunu kaydeden Akıncı, ancak sadece niceliğin yeterli olamadığını nitelikli gazeteciliğinde önemli olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarının iş güvencesinin ve ifade özgürlüğünün önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, “Doğru habercilik hıza, hiçbir zaman kurban edilmemelidir, gazetecilik sorumlulukla yerine getirilmesi gereken mesleklerin başında gelmektedir” dedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, basının dördüncü güç olarak görüldüğünü ancak bu dördüncü güç iyi çalışmadığı takdirde ilk üç gücün (yasama, yürütme ve yargının) fonksiyonlarını yerine getirmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Basın alanında yerli iş gücünün desteklenmesi için geçirilen tüzüğün doğru yönde bir adım olduğunu belirten Erhürman, Hükümet olarak bu konuda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, basının tam anlamıyla özgür olmasının da ancak basın kuruluşlarının ekonomik bağımsızlığı ile mümkün olabildiğini kaydederek, “Basın özgülüğü, 50-60 yıl önce olduğu gibi sadece siyasetin basına müdahale etmemesiyle gerçekleşebilecek bir şey değil, basın ve basın mensuplarının belli bir ekonomik özgürlük en azından özerkliğe sahip olmasıyla sağlanabiliyor” dedi.

Kıbrıs’ın iki tarafındaki gazeteci örgütlerinin ortaklaşa hazırladığı Önem Taşıyan Kelimeler Sözlüğü’nün çatışma dilinden uzaklaşmak için ilk adım olduğunu, devamının gelmesini temenni ettiğini kaydeden Erhürman, “Bu adım sadece basında değil dalga dalga başka alanlar, siyaset alanında da muhakkak etkisini gösterecektir” dedi.

DESİR

Önem Taşıyan Kelimeler sözlüğü üzerinde çalışanlardan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Basın Günü’nün demokratik ülkelerde özgür ve çoğulcu medyanın hatırlatıcısı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin güvenliğinin AGİT açısından azami önem taşıdığını, bu çerçevede 2018 başında saldırıya uğrayan Afrika gazetesine ziyarette bulunduğunu kaydeden Desir, “Afrika gazetesine yapılan saldırı medya özgürlüğüne de yapılan bir saldırıdır. Bu kabul edilemezdir” dedi.



Önem Taşıyan Kelimeler sözlüğünün AGİT tarafından başlatılan Cyprus Dialogue projesinin bir ürünü olduğunu kaydeden Desir, “Sözlük kritik düşünme için bir araçtır. Kullandığımız kelimeleri neden kullanıyoruz?” dedi.

Desir, projenin, gazetecilikle ilgili pek çok konunun tartışılması için bir platform yarattığını da belirtti.

ÖZUSLU

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ise hazırladıkları 56 kelimelik sözlüğün uzlaşmazlık yaşanan tüm bölgelerde yankı uyandıracağına inandığını, birbirini ötekileştirmeyi ve propaganda yapmayı bildiği ezberi bozmayan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum medyasının 56 kelimelik bir denemeyle kaşı kaşıya olduğunu söyledi.

Sözlüğün iki taraftaki basın örgütlerinin özverili çalışmaları ve AGİT himayelerinde hazırlandığını belirten Özuslu, “Buna sahip çıkalım, umarım ki siyasetin de dili, siyasetin terminolojisi birbirimizi rencide etmeyecek bir formata dönüşür” ifadesini kullandı.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

KTGB, Basın Emekçileri Sendikası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan tüzükle birlikte medya kuruluşlarına sunulacak teşvikle basın alanında toplu iş sözleşmesinin, sendikalaşmanın önünün açıldığını kaydeden Özuslu, uygulamanın başka alanlara da yayılması temennisinde bulundu.

ÜÇ YILLIK BİR PROJE

Birliğin Avrupa Birliği finansmanıyla üç yıllık bir de proje başlattığını kaydeden Özuslu, basın kuruluşlarının profesyonelleşmesi, gazetecilikle ilgili yasal mevzuatların geliştirilmesi ve gazetecilik eğitimi alanlarında çalışma yapılacağını, Birlik ve Kıbrıs Türk basını hakkında belgeseller hazırlanacağını açıkladı.

ONUR ÖDÜLLERİ



Gecede konuşmaların ardından 11 gazeteciye Gazetecilik Meslek Onur Ödülü verildi.

Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe sıfatını taşıyan Saded gazetesi, Ahmet Emin Efendi tarafından 129 yıl önce 11 Temmuz 1889’da yayımlanmaya başlanmıştı. Haftalık çıkarılan ve sadece 16 nüsha yayımlanan gazete, 14 Kasım 1889’da yayınına son vermişti.

(ID/GÜL)