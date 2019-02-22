112 Acil Servis eğitimini tamamlayanlar sertifikalarını aldı

KKTC genelinde bulunan 16 istasyonda 112 Acil Ambulans Servisi'nde hizmet veren hemşire ve paramediklere uzmanlar tarafından 112 Acil Servis eğitimleri verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimin birinci basamağı olan, 112 Temel Modül Eğitimi’ni tamamlayanlar Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Diyabet Merkezi’nde gerçekleşen törende sertifikalarını aldı.

Toplamda 130 kişinin sertifika aldığı eğitimler, 112 Temel Modül Eğitimi, Erişkin İleri Yaşam Desteği Modül Eğitimi, Çocuk İleri Yaşam Desteği Modül Eğitimi, Travma ve Resüsitasyon Modül Eğitimi olmak üzere toplam 4 farklı bölümden oluşuyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diyabet Merkezi’nde gerçekleşen sertifika törenine, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Umure Örs, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan katıldı.

NAMİ

112 Sorumlu Hekimi ve Eğitim Sorumlusu Dr. Naciye Nami, 112 acil servis eğitim ekiplerinin kurulduğunu, Türkiye’de ve dünyada uygulanan 112 acil eğitimlerinin ülkede de uygulanmaya başlandığını belirtti.

Nami, eğitim sürecinin tamamen gönüllülük esasıyla, Uzman Hemşire Aziz Aşık, Uzman Hemşire Dağhan Aykaç, Eğitmen Paramedik Neşe Genç ve Eğitmen Paramedik Mehmet Ali Özal tarafından verildiğini, her ay bu eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

ÖZYILKAN

Özyılkan, 112 Acil servisinin önemine işaret ederek eğitime katkı koyan tüm ekibe teşekkür etti.

ÜMİTER

Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, 112 Acil Servisinde özveri ile çalışan bir ekip olduğunu, 112 ağının daha fazla kurumsallaşmasının önem arz ettiğini vurguladı.

ÖRS

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Umure Örs, hayatın her aşamasının eğitimden oluştuğunu belirterek, katkı koyan uzmanlar ve eğitimi alan herkesi gönülden tebrik ettiğini söyledi.