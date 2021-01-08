Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Hızır Acil Servisi önünde açıklama yaparak, “siren sesinden rahatsız oluyoruz” söylemini eleştirdi. 2 sendika hemşire münhalinin ertelenmesine de tepki gösterdi.

BENGİHAN

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuşmasında ilk olarak, Geçitkale’de yaşanan olaya dikkat çekerek, “Ülkede hiç alışık olmadığımız bir olayla uyanmanın üzüntüsü içerisindeyiz” dedi. Bengihan, hayatını kaybedenlere allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması dileğinde bulundu.

“112 HIZIR PERSONELİ 36 SAAT GÖREV BAŞINDA KALIYOR, BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERİYOR”

Ülkede pandemi sürecinin devam ettiğine ve yerel bulaşın arttığına işaret eden Bengihan, kamu sağlık çalışanlarının eksikliği noktasındaki ihtiyaçların daha da ön plana çıktığını ifade etti. Personel eksikliği nedeniyle çalışanların var gücüyle çalıştığını dile getiren Bengihan, 112 Hızır’da çalışan personelin 36 saat görev başında kalarak, büyük fedakarlık gösterdiğini kaydetti.

Bir televizyon programında bir gazetecinin siren seslerinden rahatsız olduğunu dile getirmesine karşın Sağlık Bakanı’nın da bu söylemi destekler nitelikte, “doğrudur, bir rahatsızlık vardır” dediğini savunan Bengihan, “Bu özelde 112 servisinde çalışan arkadaşları genelde de toplumu üzmüştür. Bu insanlar bunu hak etmemiştir” ifadelerini kullandı.

112 servisi çalışanlarının hasta almaya gittiğinde orada hayatta kalma mücadelesi veren insanların olduğu bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Bengihan, “Çalışanlar sirenleri açıyor, yolun açılması ve kendilerine öncelik verilmesi, herhangi bir trafik kazası yaşanmaması için. Ancak birileri siren sesinden rahatsız oluyormuş” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde ambulansların siren sesinin susmadığını, bu ülkede de susmayacağını dile getiren KTAMS Başkanı Bengihan, önemli olanın siren seslerine ihtiyaç duyulmamasını sağlamak olduğunu kaydetti.

“AYIP VE SAYGISIZLIK”

“Gönül isterdi ki insanımızın acil ambulansa ihtiyacı olmasın” diyen Bengihan, ancak olduğu zaman en kısa sürede çalışanların ulaşmasının elzem olduğunu vurguladı. Bakanlık görevinden öte bundan bir doktorun, bir gazetecinin bundan rahatsızlık duymasını eleştiren Bengihan, bunun çalışanlara karşı ayıp ve saygısızlık olduğunu savundu. Bengihan, “Bu ayıbı kendisine iade ediyoruz. KTAMS ve KAMU-İŞ olarak çalışanların yanındayız. Bu insanlar bunu hak etmedi” ifadelerini kullandı.

Bengihan, daha birkaç ay öncesinde kadar kamu sağlık çalışanlarını balkonlarda alkışlayanların, siren sesinden rahatsız olmasının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli’nin 30 Aralık tarihinde Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral ve üyeleriyle toplantı yaptığını, hemşire ihtiyacını dile getirdiğini ve bir an önce sınavların yapılmasını talep ettiğini ileri süren Bengihan, Kayral’ın da ellerinden gelen en hızlı şekilde buna cevap vereceğini söylediğini iddia etti.

“AMAÇ PARTİZANCA, ADALETSİZCE İSTİHDAM”

30 Ocak’ta sınavların yapılması için hemşirelik münhalinin ilan edildiğini söyleyen Bengihan, birkaç gün sonra Sağlık Bakanı Pilli ve ekibinin KHK’ya bir yazı göndererek, sınavların iptal edilmesini talep ettiğini ileri sürdü. KHK’nın bu talebe olumlu cevap verdiğini, bunun bir plan olduğu iddiasında bulunan Bengihan, amacın, partizanca, adaletsizce kendi yandaşlarını hemşire olarak geçici memur adı altında istihdam etmek olduğunu savundu. Bengihan, KHK’nın sınavları iptal ederek, eksik ve hatalı davrandığı eleştirisinde bulundu.

Bengihan, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na göre hizmetleri yapacak asıl ve sürekli kadro görevinde birisi yok ise geçici memur alınabileceğini ifade ederek, yasada hemşirelik kadrosu bulunduğunu, geçici memur adı altında hemşire istihdamı yapılmasının Anayasa’ya ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na aykırı olduğunu savundu.

Geçici memur adı altında alınacak hemşireler için münhal açarak, istihdam edileceğinin söylendiğini ileri süren Bengihan, “Aynı sınavı madem sen yapacaktın Sayın Pilli, niye iptal ettirdin” diye sordu.

“TALEBİMİZ SINAVLARIN YAPILMASI”

Kolej Giriş Sınavları’nın 31 Ocak tarihinde yapılacağını ancak 30 Ocak tarihindeki hemşirelerin sınavının yapılmayacağını belirten Bengihan, kendilerinin taleplerinin sağlık koşulları oluşturularak, her 2’sinin de yapılması olduğunu kaydetti.

Sadece seçim dönemi geçici öğretmen adı altında 379 kişinin istihdam edildiğini iddia eden Bengihan, öğretmenlik sınavlarının da iptal edildiğini, hedefin yandaşların istihdam edilmesi olduğunu ileri sürdü. Bengihan, “Bu seçimlere yönelik bir hamledir ve büyük bir adaletsizliktir” dedi.

Acil Tıp Teknikeri sınavının 28 Kasım’da yapıldığını, 16 kişinin istihdam edilmesi için yetki verildiğini savunan Bengihan, KHK’dan yapılmış olan sınavın mülakatının yapılmasını talep etti. 16 tekniker ve 40 hemşire için münhale çıkıldığını kaydeden Bengihan, sınavların ertelenen tarihinin 18 Nisan olduğunu belirtti. Bengihan, sınavların 78 gün sonraya ertelendiğini bu sürede de geçici memur istihdamı yapılacağını iddia etti.

Bengihan, Kamu-iş ile birlikte kamu sağlık çalışanlarının hak ettiği muameleyi görmesi ve haklarının sağlanması için mücadele edeceklerini bildirdi.

SERDAROĞLU

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, KTAMS Başkanı Bengihan’ın söylediklerine destek verdi. Zor bir süreçten geçildiğini ifade eden Serdaroğlu, televizyon programlarında eleştiri yapılırken, neyin eleştirildiğinin 10 kere düşünülmesi gerektiğini belirtti.

“ARTİST OLMAK İSTESELERDİ YEŞİLÇAM’A GİDERLERDİ”

“Eleştirdikleri, insanların sağlığı için uğraşanlardır” diyen Serdaroğlu, sağlık emekçilerinin söyledikleri gibi artist olmadığını vurgulayarak, “Artist olmak isteselerdi Yeşilçam’a giderlerdi. Ambulansta gecelerini, gündüzlerine katarak hizmet vermezlerdi” dedi.

Kime, neyin ne zaman söyleneceğine çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, bakanlığın da bu söylemler karşısında destek verir nitelikte konuştuğunu savunarak bunu eleştirdi. Kurallara dikkat çeken Ahmet Serdaroğlu, “Yol boş olsa da gece kaç olursa olsun, ambulans şoförü sirenleri açmak zorundadır. Kavşaklarda da araba çıkabilir. Birkaç kişi çıkıp da popülizm yapmasın” ifadelerini kullandı.