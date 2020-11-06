12 Kasım'da Ercam çemberinde süresiz araçlı eylem

Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği, duraklarının pandemi nedeniyle kapatılmasından dolayı 8 aydır çalışamadıklarına işaret ederek, sorunlarının çözümlenmemesi halinde 12 Kasım’da havaalanı çemberinde süresiz araçlı eylem yapacağını açıkladı.

Birlik başkanı Seydi Vakkas Polat, konuyla ilgili açıklamasında, uçuşlar başlamasına rağmen duraklarının açılmasına izin verilmediğini ve bu durumun değişmesi için gerçekleştirdikleri tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Polat, karantinasız 3 gün için gelen turistler casinolar, oteller ve tüp bebek merkezlerince taşınırken kendilerine çalışma imkanı verilmediğine işaret etti.

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını ödeyemeyen taksicilerden yapmadıkları işin vergisinin talep edildiğini kaydeden Polat, 11 Kasım’a kadar sorunlarına çözüm bulunmaması halinde havaalanı çemberinde süresiz ve araçlı eyleme gideceklerini belirtti.