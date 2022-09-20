12 Sendika, şok grev ve eylemler başlatıyor

12 Sendika, “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmamasını kınadı.

12 Sendika yaptığı ortak yazılı açıklamada, "verdiği sözlerin arkasında durmayan yapıyı protesto etmek için" yarından itibaren Maliye’de Maliye -Sen, akabinde tüm sendikaların, tüm örgütlü oldukları Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Deniz Liman Dairesi dahil şok grev ve eylemler gerçekleştirilmeye başlayacaklarını duyurdu.

KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN imzasıyla yapılan açıklamada, vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağı kamuoyuyla paylaşıldı.

Ortak açıklamada, 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) ile işe girenlerin maaşlarının iyileştirilmesi için talep ettiği artış konusunda yaklaşık 1 aydır hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile görüşülemediğine dikkat çekilerek, Başbakan Ünal Üstel’in de hazır bulunduğu toplantıda Bakan Hasan Taçoy ve Maliye Bakanı Alişan Oşan ile görüşen sendikaların 47/2010 sayılı yasa ile işe girenlere yüzde 6 ek artış (üst baremlerde düzenleme) konusunda uzlaşıya vardığı anımsatıldı.