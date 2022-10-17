12 yaşındaki Arda'nın organları KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi

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12 yaşındaki Arda'nın organları KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi
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Trafik kazasında ağır yaralanan, yoğun bakımdayken beyin ölüm gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan 12 yaşındaki Arda Okur'un kalbi ve böbrekleri KKTC’deki 3 yetişkin hastaya nakledildi. Hekimler, operasyonların başarılı geçtiğini; hastaların sağlık durumlarının şu için stabil olduğunu kaydetti. Okur’un karaciğeri de nakil için Türkiye’ye gönderildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’nın da katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

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Hekimler, organ nakli olan hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, sağlık ekibine teşekkür ederek, organ bağışının önemine dikkat çekti.

KKTC’de yaklaşık 100 kişi böbrek, yaklaşık 20 kişi de kalp nakli bekliyor.

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