123 ÜRETİCİYE BÜYÜKBAŞ HAYVAN DÜŞÜK TAZMİNATI OLARAK 109 BİN 440 TL ÖDENDİ

Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince ağustos ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 123 üreticiye 109 bin 440 TL tazminat ödendiğini duyurdu.



Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan verilen bilgiye göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldı. Hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmek koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekler.