13 Belediye Başkanı: “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde güçlü bir yönetim oluşturmak şarttır”

13 belediye başkanı, belediye reformları konusunda belediyelerin birlik ve bütünlüğünün şart olduğuna işaret eden “Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde, geniş katılımlı ve güçlü bir yönetim oluşturmak" gerektiğini belirtti.

13 belediye başkanı, “Yerel Yönetimlerde Yıkıma Hayır” başlığı altında düzenlediği basın toplantısında “Belediye bütçelerindeki yıkımın nedenlerini” içeren rapor açıklandı.ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ortak açıklamayı okudu.

Ortak açıklamaya, Gönyeli Belediye Başkanı ​​Ahmet Y. Benli, Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi imza attı.

-Benli

Ahmet Benli açıklamasında, devlet katkısından oluşan kayıpların yüzde 36,7 olduğuna işaret ederek, merkezi yönetime eleştirilerde bulunup. “Belediyelerin gelirini, çalışanın maaşını, yurttaşın hizmet hakkını çalmayınız” dedi,

Benli, “51/95 Belediyeler Yasası güncellenmediği için belediyeler mağdurdur” ifadelerini kullanarak, bundan dolayı yerel gelirlerin de hayat pahalılığı oranında güncellenemediğini kaydetti.

Belediyelere ait devlet katkısı farkı, trafik cezası, mal devir harcı, devlet kurumlarına ait su geliri ve devlet kurumları çalışanları meslek vergisi gibi gelirlerin de Maliye Bakanlığı'nda tutulduğunu ifade eden Benli, ekonomik kriz, pandemi ve TL’nin değersizleşmesi nedeniyle yerel yönetimlerin ciddi kayıpları olduğuna işaret etti.

Benli, belediyeler reformunun da özünü oluşturan bu unsurların göz ardı edildiğini ifade ederek, “Yerel yönetimlerde yıkım sürecinin asıl sebebi de merkezi yönetimin uyguladığı haksız, orantısız ve adaletsiz maliye politikalarıdır. Belediyelerimiz imtiyaz talep etmiyor, hakkını istiyor. ‘Batak Belediye’ yoktur.." ifadelerini kullandı.

Belediyelerden örnekler vererek, detaylı gelir değerlendirmesi yapan Benli, merkezi hükümete "belediyelerin gelirlerini vermediği” ve "bütçelerinde kayıplara uğrattığı" eleştirilerinde bulunarak, bunu “hırsızlık” olarak niteledi.

Ahmet Benli, belediyelerin hakkını aramaya devam edeceklerini, devlet katkıları konusunu yargıya taşıyabileceklerini ama yasayı da netleştirmek gerektiğini kaydetti.

Benli, kapkara, karamsar tabloya rağmen belediyelerin yatırımlarına devam ettiğini de ifade ederek, yerel yönetimlerin bölgeler için önemine vurgu yaptı ve belediye sayısının net olmadığını söyledi.