14. Geleneksel Baraka Yaz Kampı yapıldı

Baraka Kültür Merkezi’nin düzenlediği ve kültür-sanat temalı etkinliklerin yer aldığı yaz kampı, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Limnidi’de (Yeşilırmak) yapıldı.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, 14'üncüsü düzenlenen ve yetişkin, genç ve çocuklara yönelik aktivitelerin yapıldığı kampa yaklaşık 50 kişi katıldı.

Kampın açılış etkinliğinde Fikret Demirağ’ın “Limnidi Ateşinden Bugüne” kitabından şiir dinletisi sunuldu. Ayrıca bölgenin tarihi ve kültürel özellikleri ile Kıbrıs muflonları hakkında bilgiler verildi ve açılış oyunları yapıldı.

İkinci gün, “Emeğin Kıbrıs’ı için devrimci sanat nasıl olmalı?” paneli düzenlendi. Panel sırasında çocuklar için taş toplama ve boyama gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Aynı gün spor aktiviteleri ve dans etkinliği de gerçekleştirildi.

Üçüncü gün, “Gelecek nasıl özgürleşecek?” temalı forumda gençlik, ekoloji, LGBTİ+, feminizm, kültür, sanat ve siyaset başlıkları masaya yatırıldı. Forum süresince çocuklar için satranç ve drama etkinlikleri yapıldı.

Tiyatro atölyesinin de düzenlendiği kamp, Cumartesi akşamı Sol Anahtarı konseri ile tamamlandı.