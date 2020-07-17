14 Mart öncesi ülkeye gelenler çalışma izni çıkarabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid 19 pandemisi nedeniyle 14 Mart 2020 tarihinde sınır kapılarının kapanması sebebiyle ülke içinde bulunan ve geçerli bir vizeye sahip olan yabancı uyrukluların ülkemizde çalışmak istemeleri halinde, KKTC’den çıkış yapmadan çalışma izni alabileceklerini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Covid 19 salgınından dolayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yürütülen ön izin işlemleri; salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlar Kurulu tarafından alınan önlemler neticesinde aksamış ve işlemlerin yürütülmesinde sıkıntı yaşanmıştır. Pandemi nedeniyle yurt dışı giriş ve çıkışların yapılamamasında dolayı, bakanlığımız tarafından yürütülen ön izin işlemleri bu dönemde uygulanamamış ve çalışma hayatında yer alacak kişiler kayıt altına alınamamıştır. Bu çerçevede, Covid 19 pandemisi nedeniyle 14 Mart 2020 tarihinde sınır kapılarının kapanması sebebiyle ülke içinde bulunan ve geçerli bir vizeye sahip olan yabancı uyrukluların ülkemizde çalışmak istemeleri halinde, KKTC’den çıkış yapmadan çalışma izni alabilmelerine bakanlığımız tarafından olanak tanınmıştır” denildi.

Bu kapsamda, çalışma izni iptal edilip, son işyerinde altı aylık süresini tamamlamamış olan ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 ve sonrası bitmiş olanlar: 14 Mart 2020 öncesinde turist vizesiyle giriş yapıp, vize bitiş tarihi 14 Mart 2020 ve sonrası olanlar; öğrenci olup okuldan mezun olan veya okul ile ilişkisini kesen ve mezun olduktan veya ilişkiyi kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi 14 Mart 2020 ve sonrası olan çalışma hayatında yer almak isteyen yabancı uyruklular çalışma izni alabilecek.

Açıklamada, turist vizesiyle giriş yapan; turist vizesiyle giriş yapıp, vize süresi 14 Mart 2020 ve sonrası dolan; son işyerinde 6 aylık süresini tamamlamamış; çalışma izni iptal edilen ve son işyerinde 6 aylık çalışma süresini tamamlamayıp, iptal tarihinden itibaren geçerli olan 40 günlük yasal vize süresinin bitiş tarihi 14 Mart 2020 ve sonrası olan kişilerin vize süreleri uzatıldığından 10 Ağustos’a kadar işlem yapabilecek.

Üniversiteden mezun olan veya ilişiği kesilen, KKTC üniversitelerinde öğrenci olup mezun olan veya üniversiteyle ilişkisini kesen ve mezuniyet tarihi veya ilişki kesme tarihinden itibaren geçerli 60 günlük yasal vize süresinin bitiş tarihi 14 Mart 2020 ve sonrası olan kişilerin de vize süreleri Muhaceret Dairesi tarafından uzatıldığından, aynı tarihe kadar işlem gerçekleştirebileceği kaydedildi.