14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nde etkinlik düzenlendi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen törende sağlık örgütü yetkilileri de konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu söz alarak sağlık sistemiyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

OYGAR

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Duriye Deren Oygar, “Sağlıkta sorunlarla başbaşayız. Gönül isterdi ki yüzüncü yılda sorunlar ortadan kalksın. Tartışmak yeni fikirler üretmek çok önemli. Konuşmaları kısa tutup işi uzun yapmaya önem verilmeli” dedi.

GARDİYANOĞLU

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, 14 Mart’ın “ağıt yakma törenine ” döndüğünü söyledi. Gardiyanoğlu, “Bizler ancak yıllardan beridir sağlıktaki statükonun zincirlerine mahkum edilmiş sağlık sisteminin yok ediliş kutlamalarını yapabiliriz” dedi.

Sağlık bakanlığı koltuğuna oturan insanların sağlıktaki sorunları çözmek yerine, sağlığı içinden çıkılmaz bir hale soktuğunu savunan Gardiyanoğlu, “Evet bizler sağlığı sizlere teslim etmektense adalete teslim etmeyi daha doğru bulduk. Bizler rant kavgası yapmadık yapmayız da ama sağlıklı bir sağlık sistemi ve eşit şartlarda hekimlik yapmak için bu yolun sonu nereye kadar giderse gideceğiz” şeklinde konuştu.

Remzi Gardiyanoğlu, konuşmasında, “40 yıldan fazla süredir kendinizi ‘halkçı’ kamu hastanelerini ‘evleriniz’ olarak adlandırdınız ama halkı ve evlerinizi görev süreniz dolmadan her gün terk ettiniz. Arkadaşlar tarihteki tüm sağlık bakanlarının en büyük ilham ve icraat kapısı olan imza, kamera takip ve günümüzde parmak izi kayıtlarına rağmen, mesaiye uymama sebebiniz nedir? 2’nci iş yapma sebebinizi sormuyorum yıllardan beridir halktan çaldığınız hizmet saatlerinin sebebini soruyorum” ifadelerine yer verdi.

VARIŞ

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış, “Kamu sağlık merkezlerimizdeki eksiklikler her geçen gün hastalarımızın ve biz hekimlerin önünde aşılması gereken dağ gibi duruyor. Eksiklikler nedeniyle hastalarımıza arzu ettiğimiz hizmetleri verememek biz hekimlerin en önemli sorunlarından biri” dedi.

2018’de kamu hastaneleri için tek bir hekim kadrosu dahi açılmadığını kaydeden Varış, kadro açmak yerine sözleşmeli çalışan hekim ordusu yaratıldığını belirtti.

Ülkede sağlık reformuna ihtiyaç olduğunun herkesin kabul ettiği bir gerçek olduğunu belirten Ahmet Varış, “Reform sürecinin başarılı olabilmesi için öncelikle ülke nüfusu bilinmeli” vurgusunda bulundu.

Hükümet edenlerin her dönemde sağlık çalışanlarına ödenen ek mesailer üzerinden siyaset yaptığını söyleyen Ahmet Varış, “Hekimlerin mesai saatinden sonra hastane ve sağlık merkezlerinde yürüttükleri hizmetlerin adı ek mesai değil nöbettir. Nöbet kavramı mevzuatta yerini almalı ve her fırsatta zorunlu verilen bu hizmet ek mesai tartışması içinde karalanmamalıdır” dedi.

ÖZANT

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, “Kamuda reformu - sağlıkta reform konuşuyoruz yıllardır. Neden olmuyor? Bizler o kadar mı beceriksiziz? O kadar mı kabiliyetsiz ve bilgisiziz? Değiliz” dedi.

“Olmamasının da pek çok sebepleri var” şeklinde konuşan Özant, şöyle devam etti:

“Bence önceliğimiz ülkemiz ve insanlarımız değil. Bizler ülkemizi sevmekten vazgeçtik. Öncelik iktidardaki partinin veya partilerin kendi çıkarlarıdır, bir sonraki seçimi kazanma hesaplarıdır. Çoğu milletvekillerinin hesapları da aynıdır. Bireyler olarak hep kendimizi, kişisel çıkarlarımızı ve sahip olduğumuz statüyü korumayı düşündük. Bir yasa çalışması, yasa yapıcıların yakın arkadaşlarının çevresinin veya bölgesinin menfaatleri düşünülerek şekilleniyor. Kişilere özel yasa maddelerinin yapıldığı özel mevkilerin yaratıldığı bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki.”

Yetkililerin bir orta yolu bulamadığını, ihtiyaç doğrultusunda bir hastane projesinde ortak karar üretemediğini savunan Öznat, “3 yılımızı heba ettiler” dedi.

Özant, açılacak diş hekimliği fakültelerine artık izin verilmemesi, kontenjanların ise devlet tarafından nüfus ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi şart olduğunu vurguladı.

Kişilerin görevlerini suiistimal etmelerine, mesai saatlerine uymamalarına, sudan bahanelerle görev ihmallerine göz yumulmaması gerektiğini kaydeden Özant, “Ahbap arkadaş kayırmalarına son verilmelidir. Görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında disiplin soruşturmaları açılmalıdır” dedi.

TAŞÇIOĞLU

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, “Teşkilat yasaları güncellenmediği için kadrosu olmadan özlük haklarından yoksun çalışan meslektaşlarımız vardı hala aynı şekilde çalışıyorlar…” dedi.

Taşçıoğlu, çocuk istismar ve ihmaliyle ilgili yasa tasarısının yaklaşık 5 yıldır Mecliste beklediğini de söyledi.

Meslektaşlarının bilimsel aktivitelerden yararlanması için Sağlık Bakanlığı’ndan kongre ödeneği talep ettiklerini belirten Taşçıoğlu, “Geçtiğimiz hükümet döneminde hiç ilgilenilmedi. Bu dönemse 200 TL ödenek verileceği belirtildi. Bu parayla ancak Hamitköy’e gidilir. Zaten başvuran meslektaşlarımıza bu ödenek de ödenmedi” dedi.

Mustafa Taşçıoğlu, “Devlet tıp fakültesindeki öğrencilerin kaydını bilmiyor. Ama biz nüfusumuzu da bilmiyoruz. Nüfusumuz ne? Nüfusu bilmeden neyi organize edeceğiz?” ifadelerini kullandı.

Yasal düzenlemelerle kamu hekimleri arasında adaletsizlik yaratıldığını kaydeden Taşçıoğlu, konuklara, Hollandalı bir uzmanın deneyi olan, haksızlığa ve adaletsizliğe tepki gösteren maymunları konu alan videoyu gösterdi.

50’NCİ VE 25’İNCİ HİZMETİNİ DOLDURANLARA PLAKET

Konuşmaların ardından meslekte 50’nci ve 25’inci hizmet yılını dolduranlara plaket verildi.

50’inci hizmet yılını dolduran 1969 yılı mezunları şöyle:



“Dr. Ayşe Sınay Tahsin, Dr. Sıdıka Özker Uzuner, Dr. Şenay Kara, Dr. Erdal Aksın,Dr. Vesile Vehbi, Dr. Derviş Oral Dr. Dt. Ufuk Mercan, Dt. Halil Elçi, Dt. Celal Nefesoğlu.”



25’inci hizmet yılını dolduran 1994 yılı mezunları şöyle:

“Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Dr. Candan Çifçioğlu, Dr. Münür Şago,Dr. Ahmet Körceğez, Dr. Vedia Metti, Dr. Ebru Tansel Çakıcı, Dr. Ali Yalçın,Dr. Fadime Tülücü, Dr. Banu Sadıkoğlu ,Dr. Faika İlgen Deniz, Dr. Murat Mustafa Uncu, Dr. İlkan Hepgüler, Dr. Mehmet Çakıcı , Dr. Salih Kavaz, Dr. Mehtap Tınazlı,Dr. Harun Gülmez, Dt. Nadir Köseoğluları, Dt. Emel Gardiyanoğlu,Dr. Dt. İçim Çağıner,Dt. Mustafa Haldun Sevgili.”

Kurumsal ödülleri Alsancak Belediyesi ile Her Daim Dostlar Topluluğu’na, Basın ödülleri Havadis Gazetesi’nden Duygu Alan’a, BRT’den Damla Soyalp’a verildi.

Anı fotoğrafının çekilmesinin ardından kokteyle geçildi.