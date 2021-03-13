14 Mart Tıp Bayramı mesajları

14 Mart Tıp Bayramı mesajları
banner32

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Prof. Dr. Hocanın mesajında, sağlık çalışanlarının değerinin pandemi sürecinde daha da fazla anlaşıldığını belirtti.

banner69
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Hocanın mesajında sağlığın hayattaki en önemli değer olduğunu vurgulayarak, sağlık olmadığı zaman geriye kalan her şeyin anlamını yitirdiğini kaydetti.
Hocanın, “Bu süreçte bizlerin sağlığını korumak için, ailelerinden uzakta, özverili bir şekilde pandemiye ve diğer sağlık sorunlarına karşı mücadele veren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Sizlere sonsuz bir minnet borçluyuz” ifadelerini kullandı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Zaroğlu: “Kurultay sürecinde siyasi ahlaksızlık...
Zaroğlu: “Kurultay sürecinde siyasi ahlaksızlık...
  1. Kıbrıs
﻿