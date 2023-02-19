14 sendika yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor

Çeşitli iş kollarında örgütlü 14 sendika yarın, maaş kesintileriyle ilgili yasa gücünde kararnamenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor.

“Hükümetin toplanacak parayı amacına uygun olarak kullanacağına ve samimiyetine güvenmiyoruz” diyen sendikaların ortak açıklamasına göre, başvuru saat 09.30’da yapılacak.

“Türkiye’de yaşanan deprem felaketine birlikte üzüldük. Evlatlarımıza, arkadaşlarımıza birlikte gözyaşı döktük. Türkiye halklarının acısını yüreğimizde hissettik. Depremden sonra Kıbrıslı Türkler devletten çağrı beklemeden gönüllü bir şekilde yardıma koşmuş, yardım kampanyalarına destek vermiş, büyük bir dayanışma örneği göstermiştir.” diyen sendikalar, şunları kaydetti:

“Depremzedelerle dayanışma, okulların ve hastanelerin güçlendirilmesi, adamızın kuzeyine gelen depremzedelerin mağduriyetlerinin hafifletilmesi, onlara yardım elinin uzatılması ve kaybettiğimiz evlatlarımızın anılarının yaşatılması konusunda hepimiz sorumluluk hissetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzu kendi irademizle, kendi gönlümüzle şeffaf, hesap verilebilir ve denetlenebilir projeleri destekleyerek göstereceğiz.”

Sendikaların ortak açıklamasında, “hükümetin topluma duyarsız muamelesi yaparak, Anayasa’ya aykırı yöntemlerle kazanç ve maaş üzerinden zorunlu ‘bağış’ toplamak istemesinin adil ve hukuki olmadığı” kaydedilerek bağış ve dayanışmada gönüllülüğün esas olduğu kaydedildi.

Hükümetin aldığı kararın, gönüllü bağış yapan insanlara hakaret olduğu öne sürülen açıklamada şöyle denildi:

“Bu karar tarihe fırsatçılık örneği olarak geçecektir. Anayasaya aykırı yöntemlerle ve hakkaniyetsizce para toplanmasına karşı özel sektör çalışanları ve esnaf için, emekliler için, dar gelirliler için, maaş ve ücretli çalışanlar için adaleti yargı huzurunda arayacağımızı, Yasa Gücünde Kararnamenin iptali için 20 Şubat Pazartesi günü saat 09.30’da Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağımızı kamuoyu ile paylaşırız.

Toplumumuz adına hükümet yetkililerine bir kez daha vurgulamak isteriz: ‘Ne şekilde, ne sürede ve nereye yardım yapacağımız konusunda karar verecek vicdanımız ve irademiz vardır.’

Vatandaşının iradesine, gönlüne, yardımseverliğine güvenmeyen, şeffaflık, partizanlık, israf konusunda kusurlu olan bu hükümetin, toplanacak parayı amacına uygun olarak kullanacağına ve samimiyetine güvenmiyoruz.”

Ortak açıklamada imzası bulunan sendikalar şunlar:

“DEV-İŞ, KTAMS, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, TÜRKSEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN.”