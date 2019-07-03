14 yaşındaki İlknur kayıp

Gönyeli’de yaşayan 14 yaşındaki İlknur Küçük dün evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.

Polis Basın Bülteni’ne göre Küçük aranıyor.

Öte yandan pazartesi 09.00 sıralarında, Gönyeli’de kaldığı evden ayrılan Obasanjo Adeola Owoyale’nin (E-33) de hala dönmediği ve arandığı açıklandı.

İZİNSİZ İKAMET EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün KKTC genelinde denetim yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre denetimler sonucu, ülkede izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Gazimağusa ve biri Girne’de olmak üzere toplam 2 kişi tutuklandı.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Çatalköy’de dün 12.30 sıralarında Arthur Stanworth (E-85) isimli kişi evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Dün 11.30 sıralarında, Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan A.N.D.N’ye (E-30) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

YARALAMA VE CİDDİ DARP

Karakum’da dün saat 17:00 sıralarında, N.Ö. (E-44) lojman olarak kullanılan ikametgahın bahçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı İ.Ö.’nün (E-35) başına kürek fırlattı. N.Ö. daha sonra tasarrufunda bulunan süpürge sapı ile İ.Ö.’yü darp etti.

İlgili kişinin tutuklandığı bildirildi.