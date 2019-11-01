14 yaşındaki kız çocuğu dünden beri kayıp

Lefkoşa’da yaşayan 14 yaşındaki Havin Su Kurtal dünden beri kayıp. Polis Basın Bülteni’ne göre Kurtal’ın dün 08.00 sıralarında, evinden servis ile alınıp okula bırakıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.

Kurtal’ın arandığı bildirildi.

5 KİŞİYİ PARA KARŞILIĞI GÜNEY KIBRIS’A GEÇİRMEK İSTERKEN YAKALANDI

Balıkesir’de dün 18.00 sıralarında polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda A.C’nin (E-51) aracında, para karşılığında, yasal olmayan yollardan GKRY Bölgesine geçirmek için anlaştığı yabancı uyruklu beş kişi tespit edildi.

Bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KALP KRİZİNDEN 3 ÖLÜM

Dün 18.00 sıralarında, Lefke’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen Hüseyin Candağ (E-52) aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan yine dün gece Girne’de yaşayan Bülent Günaydın’ın (E-46) ikametgâhında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği, yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Gazimağusa’da bir iş yerinde misafir olarak bulunan Ethem Karadağ (E-61) da dün gece aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

ARAÇTAN HIRSIZLIK

Lefkoşa’da dün öğlen saatlerinde, Belediye Pazarının kuzey kısmında park halinde bulunan Faruk Avcı’ya ait araçtan, çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 3 bin 120 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen Ö.B. (E-18) tutuklandı.

GÜMRÜKSÜZ MAL

Dün 15.30 sıralarında, Lefkoşa’da bir ikametgâhta polis tarafından yapılan aramada, M.A.’nın (E-47) tasarrufunda yurt dışından gümrüksüz olarak ithal edilen muhtelif markalarda toplam 174 paket sigara ve 22 kg ağırlığında nargile tütünü bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS

Dün 22.30 sıralarında Lefkoşa’da Şükürulla İmamkulliyev (E-34), kaldığı evin salon kısmında pencere önünde bulunduğu sırada dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.

Bahse konu şahsın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.