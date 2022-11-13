15 Kasım Cumhuriyet Bayramı “Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'da “Cumhuriyet Korteji” düzenliyor.
Kortej yürüyüşü yarın saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayacak ve Asal Şube, Girne Kapısı, Mahkemeler güzergâhını izleyerek Cumhurbaşkanlığı’na ulaşacak.
Kortejin Cumhurbaşkanlığı’na ulaşmasıyla 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başlamış olacağı ifade edilen açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek.