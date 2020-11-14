15 Kasım Cumhuriyet Bayramı için mesajlar

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin kurulduğu günden bu yana küçümsenmeyecek başarılara imza atıldığını kaydederek, “Herkesin üzerine düşen görev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaktır” dedi.

Oğuz, 15 Kasım mesajında, halkın bayramını kutlayarak, “Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, egemenliği ve güvenliğinin simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. KKTC’ye uygulanan ambargolar karşısında Kıbrıs Türk halkı, sesini dünyada duyurmak için tüm olanakları zorlamakta, mücadelesini çeşitli platformlarda sürdürmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte verdiği mücadeleyle kurulan KKTC’nin bağımsız ve çağdaş temeller üzerinde yükseldiğini kaydeden Bakan Oğuz, bugünlere gelinmesinde büyük katıları olan özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı, şehitlerimizi rahmetle andığını, gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyet’in 37. kuruluş yıl dönümünü büyük bir onur ve gururla kutladıklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşayacağını ve bayrakların bu topraklarda gururla dalgalanmaya devam edeceğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, yıllarca sürdürdüğü varoluş mücadelesi sonucunda 15 Kasım 1983’te egemen varlığının simgesi ve kararlılığının en güçlü ifadesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Bağımsız ve özgür bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çok çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bugün bizlere düşen görev, geçmişte yaşanan zor günleri asla unutmadan, büyük fedakârlıklarla kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak ve bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettirmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar; dünyanın neresinde olursa olsun kalbi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için atan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarım.”

YDP

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), “Özgürlüğünü haykırıp, şehit kanları temelinde kurduğumuz ve canımızdan aziz bildiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, 37. yıl dönümü hepimize kutlu olsun” ifadeleriyle Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu mesajında, şunları kaydetti:

“Bağımsızlık ve hürriyet aşkı. Mücadele ve korkusuzluk. Tarih boyunca yüce Türk milletinin, en belirgin özellikleri olmuştur. Nitekim; Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini, kendi kaderini tayin etme hakkı çerçevesinde, 15 Kasım 1983 tarihinde kutlu bir zaferle neticelendirmesi de, bu mizacın ve inancın en önemli eseridir… Yıllarca dar kantonlarda yaşamaya mahkum edilmiş Kıbrıs Türkü'nün büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek özgürlüğünü haykırıp, şehit kanları temelinde kurduğu ve canımızdan aziz bildiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, 37. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Bu bağlamda; KKTC'nin bağımsızlık ve özgürlüğünü kazanmasını sağlayan, başta kurucu Cumhurbaşkanı Sn. Rauf R. Denktaş olmak üzere, varoluş mücadelesinde önemli bir görev üstlenmiş olan Dr. Fazıl Küçük'ü ve bu uğurda canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor. Hayatta olan gazilerimize de, minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”

ÇAKICI

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler (YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, eşitlik ve bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Çakıcı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bugünkü durum Kıbrıs Türk toplumunun hedeflerinden uzak. Acil tedbir almaya ve Kıbrıs'ta siyasi eşitlik ve bağımsızlık hedefleriyle verilen varoluş mücadelesine uygun devlet yapısını oluşturmaya ihtiyaç var” dedi.

Bağımsızlık bildirgesinde ve KKTC Anayasası'nda belirlenen hedef ve ilkelere bağlı kalınması gerektiğini belirten Çakıcı, “Demokratik, laik, kendi kurumlarına sahip, kendini kendini yöneten bir KKTC ile bağımsız, yabancı üslerden arınmış birleşik federal bir Kıbrıs'a ulaşma hedeflerimizde birleşme zamanı olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Çakıcı, halkın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, eşitlik, bağımsızlık ve siyasi çözüm mücadelesinde başarıya ulaşılmasının en büyük temennileri olduğunu kaydederek, “Eşitlik ve bağımsızlık mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gürcafer, mesajında, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin bir eseri olan KKTC, 37 yıldır Kıbrıs Türkü’nün varlığının da teminatı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi.

TİCARET ODASI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, büyük bedeller ödeyerek, hür iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını bildirdi.

KTTO mesajında, şunları kaydetti:

“15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı için özgürlük anlamına gelen onurlu bir tarihtir. Saldırı, baskı ve tehditlerle yok edilmek istenen Kıbrıs Türk Toplumu büyük uğraşlar sonucunda kendi devlet çatısı altında, huzur ve güven içerisinde bir yaşama kavuşmayı başarmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 37. yıldönümünü onur ve gururla kutladığımız bu günde, Kıbrıs Türk halkı olarak bu coğrafyadaki varoluş mücadelemizde tüm imkansızlıklar, yaşanan acı ve kayıplara rağmen ortaya koyduğumuz irade asla unutulmaz.

Bugün, çağdaş, demokratik hukuk devletimiz, tüm kurumlarıyla çalışarak halkımıza geçmişteki günleri aratmayacak daha iyi ve refah bir yaşam sunma hedefiyle yoluna devam etmektedir.

Anavatan Türkiye’den aldığımız güç ve desteklerle geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Hepimizin ortak sorumluluğu, Devletimize her koşulda inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin güçlenmesi için çok çalışmaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere öncülük eden başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimizi sunar, tüm halkımızın bu anlamlı gününü en içten duygularımızla kutlarız.”

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olan KKTC’ni Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin meyvesi olduğunu belirtti.

Kelle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş yıl dönümü mesajında, Kıbrıs Türk halkının Osmanlı’nın adayı terk ettiği tarihten itibaren büyük badirelerle karşı karşıya gelmek zorunda kaldığına işaret etti.

Özellikle 1930’lu yılların sonunda başlayan ırkçı hareketleri 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dahi engelleyemediğini kaydeden Kelle, 21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtına gelene dek geçen 11 yıllık sürenin Kıbrıs adası üzerinde kara leke olduğunu belirtti.

Kelle, 1 Mayıs 1943’te kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Kıbrıs Türk halkının örgütlü mücadelesinin gizli kahramanı olduğuna vurgu yaparak, birliğin, o yıllardaki ‘Türk halkının ada üzerindeki topraklarına sahip çıkmak’ misyonu için birçok çalışmaya imza attığını kaydetti.

Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekten Kelle, KKTC’nin kuruluş serüveninin Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin meyvesi olduğunu ifade etti.

Hüseyin Kelle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olduğunu vurgulayarak, bu uğurda şehit olanları anarken, geride kalan gazilere ve şehit ailelerine uzun ömürler diledi.

AK HATAYLILAR DERNEĞİ

Ak Hataylılılar Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek, “Kıbrıs Türk halkının şanlı direnişi ve egemen varlığının simgesi olan Cumhuriyetin 37. kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla” kutladı.

İpek mesajında, “15 Kasım Başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimizi ise minnet ve şükranla selamlıyoruz. Büyük Türk ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetlerimize olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yenileriz. 15 Kasım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020, 13:41