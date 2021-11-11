15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın “Cumhuriyet korteji” ile başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Lefkoşa’da düzenlenecek “Cumhuriyet Korteji” ile kutlanacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen “Cumhuriyet Korteji”, pandemi kurallarına uygun bir şekilde Lefkoşa bölge okullarından gelecek öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, yarın saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayacak kortej, Asal Şube ve Girne Kapısı güzergahını izleyerek Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşacak.

Kortejin Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmasıyla 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlamış olacak ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu günün anlamına ilişkin konuşma yapacak.