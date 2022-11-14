15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Londra’da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıldönümü, KKTC Londra Temsilciliği tarafından Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Londra’daki Hyatt Regency-The Churchill Hotel’de düzenlenen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolos Bekir Utku Atahan, diplomatlar, siyasetçiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, iş insanları ve sanatçılar yer aldı.

KKTC Londra Temsilciliği’nden verilen bilgiye göre, resepsiyonda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın konuşma yaptı.

Keskin konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin somut bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Çimen Keskin, Kıbrıs Türk halkının 1960 ortaklık cumhuriyetinden Kıbrıslı Rumlarca silah zoruyla atıldığı, 1963’ten, Anavatan Türkiye’nin 1974’teki meşru ve zamanlı Mutlu Barış Harekatına kadar geçen sürede, yaşama hakkı dahil, en temel insan haklarından ve özgürlüklerden mahrum bırakıldığını ancak tüm bu zorluklara rağmen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de destek ve dayanışmasıyla ulusal birliğini, kimliğini, onurunu, değer ve inançlarını korumaktan asla vazgeçmediğini vurguladı.

Keskin, yaklaşık 60 yıldır uluslararası camianın gündeminde olan Kıbrıs meselesinin, en başından beri yanlış teşhis edildiğini belirterek, Kıbrıs meselesinin, özünde, bir statü meselesi olduğunu kaydetti.

Keskin, Kıbrıs Türk tarafının, geçmiş müzakere süreçlerinin başarısızlığı ve 2017’deki Crans-Montana Konferansı’nın çökmesinin ardından Anavatan Türkiye’nin de desteklediği egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni vizyonunu Nisan 2021’de Cenevre’de kayda geçirdiğini belirtti.

Keskin, bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler son Genel Kurul toplantısında uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ettiği konuşmasının önemini vurgulayarak, teşekkür etti.

Uluslararası toplumun adadaki gerçekleri görmesi ve Kıbrıs konusunda yeni bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade eden Keskin, özellikle, Kıbrıs meselesinin arka planını çok iyi bilen ve başta uluslararası aktörlerden biri olan Birleşik Krallık’ın ise Kıbrıs Türk Halkına yönelik eşitlik temelinde somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Keskin, devletin, Anayasal ismi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla, Türk Devletleri Teşkilatı’na “Gözlemci Üye” olarak kabul edildiği 11 Kasım gününün de tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “Bunun gerçekleşmesinde önemli katkılarından dolayı başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve tüm kardeş üye ülkelere teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ise konuşmasında, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, Kıbrıs Türk tarafının çözüm yönündeki iradesini her fırsatta ispat ettiğini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın son önerilerinin de bunun en son örneklerinden olduğunu, uluslararası toplumun Kıbrıs Türklerine uyguladığı ambargo ve izolasyonların haklı çıkarılamayacağını kaydetti.

Yalçın, Kıbrıs davasının tüm Türk ulusunun davası olduğunu, Anavatan Türkiye’nin, haklı davasında her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk tarafınca sunulan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki yeni ve gerçekçi vizyonu desteklediğini vurguladı.

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle andığını ifade eden Büyükelçi Yalçın, konuşmasının sonunda Londra’da 4 yıllık görev süresinin yıl sonunda biteceğini kaydederek, görev süresi boyunca Kıbrıs Türk toplumunu son derece sıcak, samimi bulduğunu, kendileriyle yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek, teşekkür etti.