15 Kasım için İzmir'de tören

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. Yıldönümü İzmir’de de kutlandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında İzmir Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni yapıldı, Başkonsloslukta tebrik kabulü gerçekleştirildi.

İzmir Başkonsolosluğundan verilen bilgiye göre, etkinliklere İzmir Valiliği, Ege Ordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ordu Komutanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Gaziler, Üniversite Temsilcileri, Kıbrıslı öğrenciler ve İzmir’de yaşayan Kıbrıslı vatandaşlar ve İzmirli vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. Kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde Başkonsolos Servet Başaran konuşma yaptı.

Başaran, konuşmasında, 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kavuşan Kıbrıs Türk halkının, hiçbir haklı nedene dayanmayan ambargolar altında olmasına rağmen gerek ticari ve iktisadi, gerekse sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda dünyadan kopmayarak gelişmesini sürdürdüğüne işaret etti.

Devletine ve geleceğe olan bu güvenin; Anavatan Türkiye’nin hiçbir zaman esirgemediği maddi ve manevi desteği sayesinde teminat altına alındığını ifade eden Başaran, özetle şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs’ta adil bir çözümü savunmakta, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bir anlaşma sağlanması için elinden gelen çabayı göstermekte ve Kıbrıslı Rumlara uzattığı barış elinin tutulmasını beklemektedir.

Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm umudunu yitirmemiştir. Türkiye’nin de tam desteğiyle Kıbrıs Türk tarafı olarak ısrarla en kısa zamanda Kıbrıs’ta iki halkın Cumhurbaşkanları arasında ucu açık olmayacak ve somut adımlar atılmasına olanak sağlayacak görüşmelerin yeniden başlamasını ve bir anlaşmaya varabilmek için son şans olarak görülen bu görüşmelerden artık bir neticeye varılmasını beklemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, Kıbrıs Türk Mücahidine ve Gazilerimize sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunar; tüm şehitlerimizi, merhum Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarız.”