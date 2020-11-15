15 Kasım için mesajlar

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Bakan Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türk halkının devletine ve bayrağına kavuşmak için geçmişte büyük bedeller ödediğini, şehitler verdiğini, göçler yaşadığını ve yıllarca zulüm gördüğünü ifade ederek, herkesin devletinin, bayrağının ve üzerinde özgürce yaşadığı toprakların değerini iyi bilmesini istedi.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, büyük bedeller ödeyerek, hür iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı için özgürlük anlamına gelen onurlu bir tarihtir. Saldırı, baskı ve tehditlerle yok edilmek istenen Kıbrıs Türk Toplumu, tüm imkansızlıklara, yaşanan onca acı ve kayıplara rağmen ortaya koyduğu irade ve varoluş mücadelesi sonucunda kendi devlet çatısı altında, huzur ve güven içerisinde bağımsız bir yaşama kavuşmayı başarmıştır.

Anavatan Türkiye’nin gücü ve desteğiyle Kıbrıs Türk halkı daima güvence altında olacak, Kıbrıs Türk varlığının ve egemenliğinin simgesi olan KKTC sonsuza kadar yaşayacaktır.

Bugün, çağdaş, demokratik hukuk devletimiz, tüm kurumlarıyla çalışarak halkımıza geçmişteki günleri aratmayacak daha iyi ve refah bir yaşam sunma hedefiyle yoluna devam etmekte, Anavatan Türkiye’mizden aldığımız güç ve desteklerle geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Hepimizin ortak sorumluluğu, Devletimize her koşulda inançla sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içerisinde devletimizin güçlenmesi için çok çalışmaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle, Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere öncülük eden başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve mücadele arkadaşları yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimi sunar, tüm halkımızın bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutlarım”

SENİN

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Senin mesajında, “Kıbrıslı Türkler’in varoluş ve özgürlük mücadelesinin “devlet” olarak sonuçlandığı, en anlamlı gündür 15 Kasım. Kıbrıs Türk halkı 37 yıldır olduğu gibi bundan sonra da özgürlüğünden, demokratik, laik duruşundan taviz vermeden varlığını sürdürecektir. Kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun” dedi.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk halkının yıllarca süren bağımsızlık mücadelesi sonucunda, Anavatan Türkiye ve Rauf Raif Denktaş önderliğinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’inci yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Ataoğlu, yayımladığı 15 Kasım mesajında, şunları dile getirdi:

“Gettolara sıkıştırılmış ve Rum tedhişine maruz bırakılmış bir toplumdan, egemen bir halk noktasına geldiğimiz 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türkü'nün 20 Temmuz 1974'ten sonraki ikinci doğuşunu temsil etmektedir.

KKTC, bugün ‘Bağımsız ve Egemen’ bir devlet olmuş, varoluş çabaları ile her geçen gün daha da ileriye bakmaktadır.

Bizler de, Cumhuriyetimizin sağladığı kazanımlar ve Anavatan Türkiye'nin desteği ile Devletimizi daha da yüksek seviyelere eriştirmek ve bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmaya devam etmek amacı ve bilinciyle çalışmaktayız.

KKTC’yi ilelebet korumak, kollamak, güçlendirmek ve geliştirmek için elimizden geleni yapacağız.

Bu noktada Kıbrıs Türk halkının bugünlere taşınmasında bizlere liderlik eden başta devletimizin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ve mücadele arkadaşlarının yanında, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm gazilere ve destekleri ile her daim bizlere güç veren Anavatan Türkiye’ye minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum.”

SAVAŞAN

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, devlete, egemenliğe ve Türkiye’nin garantisine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Savaşan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, cumhuriyetin 37 yıl önce ilan edilmesine karşın, içte ve dışta bu gerçeği yok sayanlar, bu gerçeğe inançsızlık gösterenler; kendine, toplumuna, devletine ve kurumlarına sahip çıkmayanlar, onlara yakışır çalışmayanlar ve hatta onlara ihanet edenlere inat, KKTC’nin eksiklerine rağmen yoluna emin adımlarla devam ettiğini vurguladı.

Savaşan, Kıbrıs Rum ve Türk taraflarının ortak vizyon eksikliği, hatta git gide farklılaşan vizyonlarının ortada durduğu bir dönemde, Türkiye’nin belirleyici desteği ile kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin süren varlığının, sürdürülebilir gelecek için çok daha kıymetli olduğuna işaret etti.

15 Kasım’ın, hedefe varış için halkın azim ve dayanıklılığını, mücadele kabiliyetini ve kararlılığını, hürriyete bağlılığını dünyaya gösteren tarihi bir gün olduğunu ifade eden Savaşan, “15 Kasım, yalnızca çocuklarımızın bugün özgürce yaşamaları için kendilerinden vazgeçmeyi bir an için bile düşünmeyen kurucu atalarımızın ve analarımızın aziz hatıralarına bir vefa meselesi değildir. Bu mesele, güzel adamız üzerinde yaşamsal varoluşuna kastedilen bir halkın özgür bir gelecek için verdiği mücadelede toplumsal iradesinin sembolü olan cumhuriyetine sahip çıkma meselesidir” ifadelerini kullandı.

KIBRIS KONUSUNDA YENİ FİKİRLERE İHTİYAÇ VAR

Kıbrıs konusunda yeni fikirlere ihtiyaç olduğuna inanç belirten Savaşan, Kıbrıs’ta aynı şeyleri söylemekten, aynı konuları aynı zeminde konuşup da bir sonuç alamamaktan ve oluşan kısır döngüden bir an önce çıkılması gerektiğini vurguladı.

Savaşan, “Cumhurbaşkanlığındaki yeni vizyon ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dünya kamuoyu önünde verdiği güçlü destek ile gerek devletimizin güçlendirilmesi, gerekse de Kıbrıs konusu ile Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunması noktasında önemli kazanımlar elde edebileceğimiz yeni bir döneme girdiğimizi görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kıbrıs Rum liderliğinin siyasi eşitliği bulandırmaya çalıştığını, federal ortaklıkların en temel olmazsa olmazı paylaşma anlayışına ters açıklamalar ve önerilerde bulunduğunu belirten Savaşan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük çoğunluğunun talebi olan, devlete, egemenliğe ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine sahip çıkarak geleceğin güvence altına alınacağı bir çözüme neden varılamadığının artık ortaya konması zamanı gelmiş ve çoktan geçmiştir.”

Umudumuz, bilgimiz, cesaretimiz ve çalışma gücümüzün, Kıbrıs Türkü’nün ve onun kurduğu devletin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yolunu ve yerini ışıklı ve aydınlık kılacağına olan inancını belirten Ahmet Savaşan, “15 Kasım’ı yaratan mücahitlere, mukavemetçilere, Güvenlik Kuvvetlerinin neferlerine, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensuplarına, şehitlerimize ve ailelerine, gazilerimize ve her zaman yanımızda olan Türkiye’mize minnetlerimizi sunar, Halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız” ifadelerini kullandı.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

KKTC İnsan Hakları Derneği, “KKTC’nin ilanı ile birlikte özgür irademizi ve güvenliğimizi güvence altına alan bağımsızlığımız kutlu olsun” dedi.

Dernek, yayımladığı 15 Kasım mesajında, özetle şunları kaydetti:

“Rum ve Yunana karşı vermekte olduğu ve her geçen gün yükselen bir asırlık varlık yokluk mücadelesinde K. Türk Halkı “İnsanlığın En Yüce Mertebesi” olan “Bağımsızlığını”, 15 Kasım 1983 yılında bir “İnsanlık ve İnsan Hakları” zaferi olarak tarihe yazmanın 37. yıldönümünde kutlamanın mutluluk ve coşkusunu yaşamaktayız”

Annan Planına referanduma “Evet” demesine rağmen BM. ve AB. tarafından verilen tüm hayali ve sahte taahhütler ve sözlerin yerine getirilmemesi K. Türk Halkının hiçbir şart ve koşul altında Türkiye Cumhuriyeti’nden başka güvenebileceği hiçbir gücün olamayacağının en açık ve acı deneyimidir.

Derneğimiz K. Türk Halkını insanlığın en yüce değeri olan “Özgürlük ve İradesi olan Bağımsızlığına” canı cananı pahasına kavuşturan Türk Ordusuna ve onun mümtaz mensuplarına sonsuz teşekkürlerini vurgulamakta, gözünü kırpmadan canını vermiş olan şehitlerimizin ruhlarını şad etmekte, rahmet dilemektedir.”