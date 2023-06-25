15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ilk mezunlarını geçtiğimiz gün yaptığı diploma töreniyle uğurladı. Mezuniyet töreni katılım yoğun oldu.

15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi 2022 – 2023 Bahar Dönemi Mezunlarını verdi. Mezuniyet tören Kıbrıs Genç Tv’den naklen yayınlandı

Mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, YÖDAK Başkanı Pr. Dr. Turgay Avcı, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Serkan Bayram Eski Lefkoşa Belediye Başkanı Cemal BulutoğllarıKıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Dr. Günay Kibrit, çok sayıda üniversitenin rektörü, öğrenciler ve yakınları katıldı, Tören Kıbrıs Genç Tv’den naklen yayınlandı.

Tören Uluönder Mustafa Kemal Atatürk, Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ve “bu toprakları vatan yapmak ve bağımsızlık uğruna” canını veren aziz şehitler ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde vefat edenler için saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.

Mezuniyet töreninde okula veda eden öğrenciler şarkılar söyledi, törene katılan misafirlere keyif dolu, unutulmaz anlar yaşattı.

Tenor Aykut Yılmaz ve Kolaratür mezo soprona Sımay yılmaz mezuniyet töreninde misafirlere konser verdi eşsiz dakikalar yaşattı. Sanatçılara Zebakon Ergaşeva da piyanoda eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, “Eğitim adası olan KKTC’de yeni kurulan Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde yer almaktan duyduğu memnuniyeti” ifade etti.



Cumhuriye Meclisi Başkanı Zorlu Töre, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz’dan sonra Kıbrıs Türklerinin en büyük bayramlarından birinin de 15 Kasım olduğunu ifade ederek, bu nedenle üniversiteye bu ismi veren Birinci Medya Kurumu Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’ye teşekkür etti.YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ise konuşmasında törende bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Öğrencilerin korosuna değinen Avcı kültür kaynaşmasının önemini vurguladı.OKKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci ise konuşmasında “her işin başı bir yerde eğitim bir yerde sağlık” ancak eğitimde kıymetkli hocalarımız olmasıyda birşey başaramazdık dedi. Birinci eğiteme yatırım yapmak ve gençler yetiştirmek en nihayi hedefleri olduğunu söyledi.OKKÜ Rektörü Remziye Terkan Törende yaptığı konuşmada Mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci ve eğitim kadrosunun tamamına teşekkür etti ve mezunlarına seslendi. Terkan “sizleri uğurluyoruz ancak veda etmiyoruz” dedi.Törende Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Serkan Bayram Fahri doktora diplomasını üniversite rektörü Remziye Terkan’dan ve Mütevelli heyeti başkanı Ertan birinciden aldı.Törende öğrencilere yüksek onur ve onur belgelerini üniversite rektörü Remziye Terkan takdim etti.Üniversite Birincisi Gülen Ertuğ plaketini YÖDAK Başkanı Pr. Dr. Turgay Avcı’dan aldı.Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler tebrik edildi, orataya güzel görüntüler çıktı.