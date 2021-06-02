15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nden YÖDAK'a ziyaret

15 Kasım Kıbrıs Üniversites’nden Mütevelli heyeti Başkanı Ertan Birinci Başkanlığındaki heyet YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Turgay Avcı’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Heyetle görüşen Avcı Üniversitelerin ekonomiye katkısı yanında çok önemli misyonu olduğunu belirtti

Üniversite rektörü Remziye Terkan da YÖDAK Başkanı Avcı’ya yeni görevinde başarılar diledi

YÖDAK Başkanı Prof.Dr. Turgay Avcı, Mezun olan gençleri ülkelerine dönüşte KKTC’den aldıkları eğitimle birlikte buradaki yaşamı anlatacaklarını belirterek sorumluluklarının büyük olduğunu belirtti.

KKTC üniversitelerinin kalitesinin tartışılmaz olduğunu belirten Avcı, eksiklikler de olduğunu belirtti ve üniversitelerin birbirine desteğinden söz etti.