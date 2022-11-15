15 Kasım Özel Çekilişi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2022 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "58193" numaralı bilete isabet etti.

Yapılan açıklamada, biletin Mağusa’da Önay Solak tarafından satıldığı kaydedildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi, 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiyenin 3 Milyon TL ve toplam ikramiyenin 7.311.750 TL olacağını bildirdi. Bilet fiyatının 75 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2022) itibaren satışa sunulacak.