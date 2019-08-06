15 Kasım Üniversitesi, aday öğrencilerini bekliyor

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi güz dönemi için hazır. Aday öğrencilere, eylül ayının ilk haftasından itibaren üniversite yaşamı meslek seçimi hakkında geniş çaplı bilgi verilecek . Öğrencilere bölümlerin tanıtıldığı özel oturumlarda ve uygulanacak oryantasyon günlerinde öğrenciler, bölümlere ilişkin tüm konularda meraklarını giderebilecekler.

9-22 Eylül tarihleri arasında gün boyunca tekrarlanacak program kapsamında öğrenciler her konuda bilgi alabilecekler.

MEB ve YÖDAK’tan onay alarak, eğitim-öğretim kalitesi yüksek bir üniversite yaratmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden üniversite genel sekreteri Dr.Cansu Meryem Birinci, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nde ülke değerlerini göz önünde tutan, vizyonu geniş, sosyal konularda duyarlı bireylerin yetiştirilmesinin hedeflendiği 13 farklı bölümün bulunduğu ve tüm bu bölümlerde bilgi üreten, ülke ihtiyacına yönelik nitelikli insanların yetiştirilmesinin birer öncelik olduğunu vurguladı.

Üniversite’nin, Eğitim , Turizm , Siyasal Bilgiler , İletişim, Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na bağlı birbirinden özel bölümlerin ve özellikle iletişim ve turizm alanında öğrenciler için büyük fırsatların bulunduğuna dikkat çeken Birinci, bu konuda eğitim almayı hedefleyen öğrencilerin tercih edecekleri üniversitenin teknolojik alt yapılarına bakmalarını önerdi. Birinci, birçok diğer alanda olduğu gibi özellikle iletişim ve turizm alanında elde edilecek teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesinin oldukça önemli olduğunu vurgularken, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin bu bağlamda sahip olduğu 4 televizyon kanalı, 2 radyo kanalı, medya ajansı ve otel hizmetleri ile öğrencilere ayrıcalık sunarak çeşitli şekilde uygulama yapma şansı verdiğini belirtti.

Uzman eğitim kadrolarından alınacak eğitimler sayesinde öğrencilerin, reklamcılıktan metin yazarlığına, film ve dijital medya yönetmenliğine ve bu alanın alt yapısını oluşturacak her türlü bilgi ile gerçekten mesleğe taşınabileceklerini öne sürdü.