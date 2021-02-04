15 Şubat'a kadar tam sokağa çıkma yasağı getirildi

15 Şubat'a kadar tam sokağa çıkma yasağı getirildi
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Bugün ikinci kez toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.

Saner’in açıklamalarından satır başları şöyle:

-Covid 19 ile ilgili tüm konular tekrar ele alındı.

-5 Şubat saat 20’den 15 Şubat 05.00’e kadar elzem ihtiyaçlar haricinde tüm ülkede tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

-Nöbetçi eczaneler 2 katı olacak. Market, Benzin v.b. gibi üst kurulun belirlediği işletmeler sadece açık olacak.

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-İlçeler arasında tüm geçişler kapalı olacak.

-7 Şubat ve 14 Şubat Pazar  günleri nöbetçi eczaneler dışında tüm yerlerde kapanma olacak.

-Bugüne kadar üst kurul ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından verilen tüm izinler iptal edildi. 5 Şubat’tan itibaren geçerli olmayacak.

-Tüm bankalar için 8 -12  Şubat arası tatil ilan edilmiştir. Çekler işlem görmeyecektir.

-150 bin PCR testi ve 3 ayrı test cihazı alınması kararlaştırıldı.

-Aşılama çalışmaları ve PCR çalışmaları tüm ülkede Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 21:58
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