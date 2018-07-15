15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, “2 yıl önce Anavatan Türkiye’de, dış ve iç hain odakların düzenledikleri darbe girişiminin halkın büyük özverisi ile başarısızlığa uğratıldığını” belirtti. Tatar, “Ancak hep birlikte dikkatli olmalıyız. Su uyur düşman uyumaz. Türkiyemizin güvenliği bizim güvenliğimiz demektir. Türkiye’nin ayağına taş değse biz düşeriz” dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Tatar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 Temmuz 2016 gecesi refahını, özgürlüğünü ve demokrasisini hedef alan emsali görülmemiş hain bir saldırıyla karşı karşıya kalmış, ancak Türk halkının canı pahasına gösterdiği tepki ile dış ve iç düşmanların tezgahları başarısızlığa uğratılmıştır.

Gördük ki, Türk halkı her şeye rağmen demokrasinin yanında durdu, özgürlüğünün, güvenliğinin, devletinin varlığının kıymetini bildi ve hainlerin emellerini boşa çıkardı.

Türkiyemiz ne yazık ki dört tarafı ateşle sarılı bir coğrafya üzerinde konumlanmış bulunmaktadır. Türkiye, bu konumu dolayısıyla pek çok saldırının hedefidir.

Bu saldırılardan, ateşten korunabilmenin tek yolu ise bilinçli olmak, birlik ve beraberliği sürekli tutmak ve bunu da tüm Dünyaya göstermektir, 15 Temmuz gecesi ruhunu canlı tutmak ve geleceğe taşımaktır. Hep birlikte dikkatli olmalıyız. Unutmamalıyız ki, ‘su uyur, düşman uyumaz.’ Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Türkiyemizin güvenliği bizim güvenliğimiz, özgürlüğü bizim özgürlüğümüz demektir. Kaderimiz birdir. Türkiye’nin ayağına taş değse biz düşeriz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyor ve Türk milletinin bir daha böyle karanlık bir gece yaşamamasını temenni ediyorum.”