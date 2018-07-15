“15 TEMMUZ FAŞİST YUNAN DARBESİNİ 44. YILDÖNÜMÜNDE DE NEFRETLE KINARIZ”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), 44 yıl önce bugün Kıbrıs’ta gerçekleşen 15 Temmuz faşist Yunan darbesini kınadı.



TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, darbenin etkilerinin hala sürmekte olduğu kaydedildi.



“Kıbrıs Cumhuriyeti Kuruluş ve Garanti Anlaşmaları’na dayalı olarak Kıbrıs’ta bulunan Yunan Alayı, Yunanistan’daki askeri cunta yönetiminin emriyle harekete geçerek Makarios hükümetini silah zoruyla devirmiş, Kıbrıslı işbirlikçisi faşist Nikos Sampson’u işbaşına getirmeye kalkışmıştı. Faşist 15 Temmuz Yunan darbesi gerçekleştiği günlerde çok sayıda Kıbrıslının kanının akmasına neden olması yanında ülkemizin geleceğini de olumsuz etkilemiştir. 1963’te kısmen bozulan anayasal düzen iyice bozulmuş ve bu nedenle diğer bir garantör ülke olan Türkiye’nin anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla müdahalesine yol açmıştır” denilen açıklamada, aradan geçen 44 yılda yapılan sayısız toplantı ve görüşmenin Kıbrıs’ta bozulan anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini sağlayamadığı ifade edildi. Açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi:



“Kıbrıs sorununun çözümünün yolu bellidir. İki toplumun siyasal eşitliğine dayalı, iki bölgeli, tek egemenliği, tek uluslararası tanınırlığı olan bir çözüm şekline ulaşmak için, iki toplumun ve liderliklerinin gerekli iradeyi ortaya koyabilmesi gereklidir. Hali hazır durumda çözüme ulaşılamamış olmanın nedeni liderlerdeki irade eksikliğidir.



Kıbrıs’ı, Kıbrıslı toplumları, Türkiye’yi, Yunanistan’ı ve bölgemizi olumsuz etkileyen faşist Yunan darbesini 44. yıldönümünde nefretle anarken, gerekçesi ne olursa olsun tüm darbeleri şiddetle kınar, kararlılıkla karşısında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineleriz.”