15 Temmuz'un yıldönümünde KKTC'den mesajlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü " dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakan Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce yıllık tarihinde sayısız savaşları, felaketleri ve zor dönemleri geride bırakan Türk milleti, son olarak 15 Temmuz 2016 günü FETÖ'ye bağlı vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne şahit olmuştur.

15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğramıştır.

Genci yaşlısı, kadını erkeği tüm Türkiye bir olmuş, birlik olmuş; hain darbe girişimine karşı, sokaklara caddelere dökülerek, gövdesini tanklara, toplara siper ederek, vatanına, bayrağına sahip çıkmış ve unutulmaz bir destan yazmıştır.

Bu düşüncelerle; vatan için, bayrak için, Türk milletinin birlik ve beraberliği için mücadele ederken şehit düşen tüm Şehitlerimizi rahmetle, Kahraman Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum."

ATAOĞLU

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 15 Temmuz’un, Türkiye’de, hainlere karşı halkın büyük azmi ile kazanılan direniş zaferi olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, Türkiye’nin Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine kasteden hainlere karşı, halkın büyük azmi ile kazanılan direniş zaferidir. Vatanı için kanının son damlasına kadar mücadele eden yüce Türk milletinin bu dirayetli davranışı Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunun göstergesidir” dedi.

KKTC halkının Anatavan Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu belirten Ataoğlu, şehitlere rahmet, gazilere ise sağlıklı bir yaşam diledi.

KARADENİZ KÜLTÜR DERNEĞİ

Karadeniz Kültür Derneği, Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek tarafından yayımlanan mesajda, 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilendi.

Mesajda şunlar kaydedildi:

“Bundan tam dört yıl önce, Anavatan Türkiye’mizde alçak ve satılmış eller, karanlık yüzleri ile birlikte işgal planı devreye sokarcasına kalkışma içerisinde bulundular. Ama unuttukları bir şey vardı. Millet makus talihini kırma ve şanlı direnişler sergileme noktasında tarihsel köklerine dönebilme becerisini hep gösteregelmiş asalete sahiptir. Nitekim darbeler tarihine dönen tarihimize millet eliyle dur denilmiştir. Bu karanlık gecede ihanet şebekesinin savaş oyuncaklarına millet dur demiştir. Ülkesini satanlara, milletini satanlara, değerlerini satanlara, tarihini ve onurunu satanlara milletimiz, Anadolu evlatları bir Çanakkale ruhu ile karşı koymuştur.

Bizler de Kıbrıs’tan millet olma bilinci ve aynı ruhla bu alçak girişime karşı bir ve bütün olmaya, meydanları doldurmaya gayret ettik. Aynı anda yüreklerimiz birlikte attı. Dualarımızı eksik etmedik. Selalarımız anavatanın selalarına ortak oldu.

15 Temmuz şanlı direnişi; geleceğimiz açısından demokrasimize, egemenliğimize, seçimle gelenin ancak seçimle değiştirilmesi gerektiğine ve vatanın bölünmezliğine olan inancın zaferidir. Bu şanlı direnişi ve onun kahramanlarını unutmayacağız ve unutturmayacağız.

15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 13:01