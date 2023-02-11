15 yaşında Adıyamanlı lise öğrencisi İpek Yaldız da İsias Otel enkazında gönüllü olarak çalıştı

Adıyaman'daki enkazda arama çalışmalarını takip eden Gazeteci Kadir Sidal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 yaşındaki Adıyaman'lı bir kız çocuğunun gönüllü olarak arama çalışmalarında yer aldığını söyledi.

Sidal'ın paylaşımı şöyle:

İpek Yaldız, 15 yaşında Adıyamanlı bir lise öğrencisi. Depremde evi tamamen yıkıldı ve ailesiyle birlikte parkta yaşıyorlar. "Bedenim küçük. İçeride çocuklar var. Eğer boşluk veya ara olursa ben girebilirim." diyerek, İsias otel'de ilk günden itibaren gönüllü bir şekilde çalışıyor. Her tarafı acılarla dolu bu felakette böylesine güzel insanların da var olduğunu bilmek, ileriye dair umutlarımızı diri tutuyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023, 16:49