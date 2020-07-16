150 adet okaliptüs ağacı alevlere teslim oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15:30 sıralarında, Gaziler Bölgesinde, ara bölge başlayan yangının KKTC topraklarına sıçraması sonucu, çeşitli şahıslara ait 170 dönüm içerisinde, 300 dönüm içerisinde bulunan kuru otlar, dere yatağı içerisinde kalan kamışlar, 60 adet rulo balya, 350 adet okaliptüs ağacı kısmen, 150 adet okaliptüs ağacı ise tamamen, 3 adet elektrik direği kısmen, 1 adet elektrik direği ise tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.