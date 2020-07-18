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1582 test yapıldı, 1 pozitif vaka

1582 test yapıldı, 1 pozitif vaka
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1582 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize gelen TC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını açıkladı.  

18 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1582     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 54.566 

Toplam Vaka Sayısı- 118 İyileşip

Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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