1582 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1582 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize gelen TC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını açıkladı.
18 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1582
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 54.566
Toplam Vaka Sayısı- 118 İyileşip
Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok