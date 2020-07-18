1582 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1582 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize gelen TC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını açıkladı.

18 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1582

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 54.566

Toplam Vaka Sayısı- 118 İyileşip

Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok