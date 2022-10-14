16 Ekim Dünya Gıda Günü

Gıda Mühendisleri Odası (GMO), küresel krizlere dikkat çekerek, yeterli ve besleyici gıdaya düzenli erişilebilecek dünya inşa etmek gerektiğini vurguladı.

GMO Başkanı Beste Oymen Dünya Gıda Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, gıdanın insan yaşamının her alanını kapsayan, insan hayatı ile özdeşleşmiş, yaşamın olmazsa olmaz başlıca gereksinimlerinden olduğuna vurgu yaptı.

Bu yıl Dünya Gıda Günü'nün temasının "Kimseyi geride bırakmayın” olduğuna dikkat çeken Oymen, “Daha iyi bir dünya inşa etme yolunda ilerleme kaydetmiş olsak da, çok fazla insan geride kaldı. Bu durumdaki insanlar gelişme, yenilik veya ekonomik büyümeden yararlanamamaktadır. Veriler dünya genelinde milyonlarca insanın sağlıklı bir beslenme için yeterli ekonomik imkanlara sahip olmadığını, bu nedenle gıda güvencesizliği ve kötü beslenme riski yaşadıklarını göstermektedir.” dedi.

Gezegendeki herkesi beslemeye yetecek kadar yiyecek üretildiğini vurgulayan Oymen, “Bu durumda sorun, Covid-19 pandemisi, ülkeler arası çatışmalar, iklim değişikliği, eşitsizlik, artan fiyatlar ve uluslararası gerilimler dahil olmak üzere birçok zorluk tarafından giderek daha fazla engellenen besleyici gıdaya erişim ve bulunabilirliktir.” dedi.

Küresel krizler karşısında küresel çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Oymen, “Daha iyi üretimi, daha iyi beslenmeyi, daha iyi bir çevreyi ve daha iyi bir yaşamı hedefleyerek, uzun vadede kalkınmayı, kapsayıcı ekonomik büyümeyi ve daha fazla esnekliği dikkate alan sürdürülebilir ve bütünsel çözümler uygulayarak tarımsal gıda sistemlerini dönüştürebilir ve daha iyi inşa edebiliriz. Dolayısıyla, herkesin nerede olursa olsun yeterli ve besleyici gıdaya düzenli olarak erişebildiği sürdürülebilir bir dünya inşa etmemiz gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Dünya Gıda Günü salı günü 15.00-17.15 saatleri arasında Lefkoşa’da House of Jade’de konferans düzenleniyor.

Konferansta, Ebru Akdağ, Mustafa Şah ve Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu konuşacak.