16. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi başladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, meme kanseriyle mücadelede başarıyı artırabilmek adına birincil korunma olarak erken tanı amaçlı meme kanseri tarama hizmetini kolaylaştırmayı ve toplum tabanlı tarama yöntemleriyle kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

16. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi bugün Girne Acapulco Otel’de başladı.

Kongrenin açılış konuşmalarını; Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kongre Başkanı Varol Çelik ve Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (TMHDF) Başkanı Mehmet Ali Gülçelik yaptı.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi. Pazar günü sona erecek kongreye 233 katılımcı, 95 konuşmacı ve 24 firma temsilcisi katkı koyuyor.

-Altuğra: “Kanser bütünsel bir mücadele gerektirir”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kanserde koruma, tarama, erken tanı ve erken tedavinin hayat kurtardığını dile getirerek, kanserin, dünyada ve ülkede sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu belirtti.

Kanserin, hasta ve hasta yakınlarını etkilediği kadar ülke ekonomisi, iş gücü ve toplum psikolojisini de etkilediğini, özellikle erken teşhis edilmesi halinde tedavisinin de mümkün olduğunu kaydeden Altuğra, kanser sorununun bütünsel bir mücadele gerektirdiğini söyledi.

Altuğra, “Meme kanserine yakalanan ve tedavi gören hastaların bilgilendirilmesi, özellikle hastaların aklındaki hastalıkla ilgili bilinen endişe verici veya yanlış bilgilerin aydınlatılması, bugün başlangıcı yapılan kongrede meme kanseri hastalığının her açıdan ele alınması, alanlarında uzman kişilerin bilgi vermesi son derece önemli.” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde meme kanserinin tanı ve tedavi aşamalarındaki uygulamalarla ilgili bilgi veren Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi’nde Medikal Onkoloji biriminde 2 medikal onkoloji uzmanı, 2 onkoloji alanında deneyimli dahiliye uzmanından oluşan ekiple tüm onkolojik hastaların tedavilerinin başarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Altuğra, radyoterapi merkezinde onkolojik açıdan gerekli vakalarda radyoterapi uygulandığını dile getirerek, meme kanseri özelinde ise güncel protokollerin öngördüğü tüm tedavilerin yapılabildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Altuğra, meme kanseri ile mücadelede başarıyı artırabilmek adına birincil korunma olarak erken tanı amaçlı meme kanseri tarama hizmetini kolaylaştırmayı ve toplum tabanlı tarama yöntemleriyle kuvvetlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“Hasta ve ailelerine psikolojik destek anlamında sürekli olarak psikoloğumuz destek olmaktadır” diyen Altuğra, multidisipliner yaklaşım gereken durumlarda örneğin fizik tedavi, diyet uygulamaları gibi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki hizmetlerin de anında Onkoloji Merkezi’ne ulaştırılabildiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2022, 11:37