banner22

17. Orkide Yürüyüşü’ne davet

17. Orkide Yürüyüşü’ne davet
banner32

Kanser Araştırma Vakfı (KAV), halkı, yarın düzenlenecek 17. Orkide Yürüyüşü’ne davet etti.
KAV’dan yapılan açıklamada, Yürüyüşün bu yıl Bufavento Restaurant-Taşkent Piknik alanı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Telsim, Lemar, Özerlat, Big Rent Trading Bigi box ve Play FM Sponsorluğunda düzenlenen etkinlikten elde edilecek gelir KKTC'deki kanser problemini aydınlatma amaçlı araştırmalarda ve bu alanda bilim insani yetiştirmek için sağlanan burslarda kullanılacak. 
Açıklamada yürüyüşle ilgili şu bilgiler aktarıldı:
“Yürüyüşe katılmak isteyenler, 50 TL bağış karşılığında biletlerini Deniz Plazalardan, Ortaköy Telsim shop veya online olarak https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/ sayfasından temin edebilecek.
Sürpriz hediye çekilişi için  katılımcıların bilet  numaralarını 0548 855 15 15 e göndermesi gerekiyor.  
Katılımcıları yürüyüşün başlangıç noktasına götürecek otobüsler Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önünden ve Girne Amerikan Üniversitesinden 9.00'da, Mağusa Belediyesi önünden 8.30’da, Güzelyurt Otobüs Terminalinden ise 8.00’de kalkacak.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşanan üzücü olay ve TSK’nın İdlib'de şehit olan askerlerden dolayı etkinlik sırasında yapılacak olan dans gösterisi  ve eğlenceler iptal edildi.”

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿