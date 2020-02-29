Kanser Araştırma Vakfı (KAV), halkı, yarın düzenlenecek 17. Orkide Yürüyüşü’ne davet etti.

KAV’dan yapılan açıklamada, Yürüyüşün bu yıl Bufavento Restaurant-Taşkent Piknik alanı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Telsim, Lemar, Özerlat, Big Rent Trading Bigi box ve Play FM Sponsorluğunda düzenlenen etkinlikten elde edilecek gelir KKTC'deki kanser problemini aydınlatma amaçlı araştırmalarda ve bu alanda bilim insani yetiştirmek için sağlanan burslarda kullanılacak.

Açıklamada yürüyüşle ilgili şu bilgiler aktarıldı:

“Yürüyüşe katılmak isteyenler, 50 TL bağış karşılığında biletlerini Deniz Plazalardan, Ortaköy Telsim shop veya online olarak https://kanserarastirmavakfi.org/online-bilet-satisi/ sayfasından temin edebilecek.

Sürpriz hediye çekilişi için katılımcıların bilet numaralarını 0548 855 15 15 e göndermesi gerekiyor.

Katılımcıları yürüyüşün başlangıç noktasına götürecek otobüsler Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önünden ve Girne Amerikan Üniversitesinden 9.00'da, Mağusa Belediyesi önünden 8.30’da, Güzelyurt Otobüs Terminalinden ise 8.00’de kalkacak.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşanan üzücü olay ve TSK’nın İdlib'de şehit olan askerlerden dolayı etkinlik sırasında yapılacak olan dans gösterisi ve eğlenceler iptal edildi.”