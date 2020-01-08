17 saatlik çalışmanın ardından yol açıldı

İskele Belediyesi, İskele’de etkili olan sağanak yağıştan ötürü toprak kaymasının yaşandığı Ardahan - Kantara yolunda trafik akışının normale döndüğünü açıkladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediye Personeli, aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasından dolayı bölgede yürüttüğü çalışmayı tamamladı.

Yaklaşık 17 saat süren temizlik çalışmasının ardından Ardahan-Kantara-Mersinlik bağlantısının yolunun araç trafiğine açıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu yolu kullanacak araç sürücülerinin özellikle yağışlı havalarda dikkatli olmaları istendi.