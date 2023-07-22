1731 araç sürücüsü kontrol edildi, 28 araç ise trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1731 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, kontroller sonucu 89’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli trafik suçlardan toplam 347 araç sürücüsü rapor edilmiş ve 28 araç ise trafikten men edildi.

Ani ve Gayri Tabii Ölüm

Dün saat 16:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Yusuf Sine (E-65) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

Girne’de, dün A.İ.B.A.(E-24)’nın kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

A.İ.B.A tutuklandı.

Soygun

2 Temmuz 23, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde, kimliği tespit edilemeyen şahıs/lar, K.K’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp edip, elinde tutmakta olduğu cep telefonu ve cüzdanı içerisinde muhafaza ettiği 150 Euro ve 7.000 TL nakit parasını çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-30) ve M.İ.(K-15) tespit edilerek tutuklandı.

Trafik Kazası

1. Dün, saat 18:30 sıralarında, Gönyeli'de Öğretmenler Caddesi üzerinde, Lütfiye Taksoy (K-43) yönetimindeki NZ 136 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Tohtagül Jumabayeva (K-30)’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Tohtagül Jumabayeva, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

2. Saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde, Kayra Besim (E-22) yönetimindeki NY 182 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerindeki çembere geldiğinde, sağından gelen araçlara öncelik hakkı vermeden çembere giriş yapması sonucu, o esnada Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden Şevket Arslan (E-23) yönetimindeki JS 989 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan JS 989 plakalı motosiklet sürücüsü Şevket Arslan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

NY 182 plakalı araç sürücüsü Kayra Besim tutuklandı.