18 kişiye yasal işlem

18 kişiye yasal işlem
banner32

banner69
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dev İş'ten eyleme destek
Dev İş'ten eyleme destek
  1. Kıbrıs
﻿