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18 kişiye yasal işlem
Kıbrıs
09 Mart 2021 Salı 11:39
Kıbrıs Genç Tv
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 18 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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