"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" törenlerle kutlanacak

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 104’üncü yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek.

Kutlamalar kapsamında dün başlayan etkinlikler bugün ve yarın da sürecek. Öğrenciler bu kapsamda devlet protokolünü de ziyaret edecek.

-19 Mayıs’taki törenler

19 Mayıs’ta törenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’de yapacağı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yer alacak tören saat 09.00’da protokol sırasına anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nin verdiği bilgiye göre tören Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasıyla sona erecek.

-104. yıl korteji

Saat 18.00’de de Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi'ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “104. Yıl Korteji” gerçekleştirilecek. Yürüyüş, Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı’ndan - Dereboyu Avenue güzergahında yapılacak. Saat 19.19’da da Kortejin Avenue-Samsung civarına varmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı ve Ahmet Evan konser verecek.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde düzenlenecek. Öğrenciler, tören öncesinde saat 09.00’da İsmet İnönü heykeli önünden Zafer Anıtı’na “Şampiyon Melekler” anısına “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş yapacak.

Öğrencilerin, Zafer Anıtı’na ulaşmasının ardından saat 09.20’de protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Gazimağusa Ticaret Lisesi öğrencileri konuşma yapacak, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve cevabını okuyacak.

Gazimağusa Ticaret Lisesi edebiyat öğretmeni Hakan Uçar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam edecek törende, şiirler de okunacak.

-Girne

Girne Atatürk Anıtı’nda yapılacak tören saat 08.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak ve şiir de okunacak.

Girne’de okullar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla saat 17.00’de ise, Baldöken Otoparkı’ndan başlayarak, Atatürk Büstü’nde sona erecek kortej yürüyüşü düzenlenecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

KTBK 49. P. Alay Komutanlığı temsilcisi ve Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Ayşe Düzgün tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı törende, şiirler de okunacak.

-İskele

18 Mayıs Perşembe günü saat 09:30’da Bekiıpaşa Lisesi önünde bando eşliğinde kortej yürüyüşü başlayarak İskele Belediyesi ve Bülent Ecevit Meydanı’ndan tekrar Bekirpaşa Lisesi önünde son bulacak.

19 Mayıs Cuma Günü öğrenciler, bayrak ve flama ekipleri, tüm daire, kurum, kuruluş sorumluları Bekirpaşa Lisesi önünde toplanarak, kortej bando eşliğinde tören alanına yürüyecek.

İskele Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 09.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

-Lefke

Lefke Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

C.T.E.M. Lisesi Tarih Öğretmeni Emine Direktör’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacağı törende, şiirler de okunacak.

-Geçitkale

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü nedeniyle Geçitkale Kasaba Meydanı’nda tören düzenlenecek.

Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğretmeni Selcan Dağlı’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacağı törende, şiirler de okunacak.

-Akdoğan

Akdoğan Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da yer alacak tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Polatpaşa Lisesi öğretmeni Salih Şah, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Ata’ya cevabını okumasının ardından şiirlerin okunmasıyla tören sona erecek.

-Mehmetçik

Mehmetçik Ecevit Meydanı’nda yapılacak tören saat 09.00’da başlayacak. Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okunmasının ardından tören sona erecek.