“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” kutlamaları “Gençlik meşalesi”nin yakılmasıyla başladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103’üncü yılında, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar bugün Lefkoşa’da “Gençlik Meşalesi”nin yakılmasıyla başladı.

Atatürk Anıtı’nda yapılan açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, Lefkoşa merkez okullarından öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törende Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, öğrenciler ile birlikte anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi. Bu sırada Türk Maarif Koleji öğrencisi Ada Doğru, İstiklal Marşı’nı işaret diline çevirdi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin, bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı günün 103’üncü yıl dönümünde, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamanın, mutluluk, gurur ve coşkusu içerisinde olduklarını belirtti.

Bu günün, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi miladı olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Bayramınızı, en içten duygularımla kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyorum” dedi.

“DÖNÜM NOKTASI…”

Çavuşoğlu, 19 Mayıs 1919’un, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, tarihin akışına yön veren bir sürecin başlangıç tarihi, Türk milletini aydınlık yarınlara kavuşturan ve cumhuriyete ulaştıran bir dönüm noktası, hürriyet ve istiklal meşalesinin yakıldığı gün olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu ayrıca, 19 Mayıs 1919’un, Türk ulusunun Anadolu topraklarında, hür ve bağımsız olarak yaşamasının yolunu açan milli mücadele destanının, ulusal bağımsızlık hareketinin başlangıcı olduğuna da dikkat çekti.

“Bugün, milletçe, manda ve himaye kabul etmeyeceğimizi, bir kere daha tüm dünyaya ilan ettiğimiz gündür” vurgusu yapan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün, var olmak kavgasına çıkanların, varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlerin, tarihimize, şan ve şeref veren kahramanların günüdür. Bugün, Atatürk’ün güvendiği, inandığı, cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğine bayram olan gündür.”

Atatürk’ün, ulusun, birlik, beraberlik içerisinde ve özgür olarak yaşamasının güvencesi olan cumhuriyete “En büyük eserimdir” dediğine işaret eden Çavuşoğlu, Atatürk’ün, “Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız” diyerek, Türk gençliğine duyduğu güveni ve verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

“TÜRK GENCİ, ÜLKEMİZİ DAHA AYDINLIK GELECEĞE TAŞIYACAK”

Türk gençliğinin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada emanete sahip çıkacağını, bu uğurda üstüne düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Birlik, beraberlik anlayışı içerisinde, birbirine sevgi ve saygı ile yaklaşan, en üst düzeyde eğitim almış, teknolojik yeteneklerle donatılmış Türk genci, bağımsızlık mücadelesindeki inanç ve birlik ruhunu, aynı kararlılıkla sürdürecek, bunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecek ve ülkemizi daha aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Buna yürekten inanmaktayız.”

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehitleri rahmet ve minnetle anan Nazım Çavuşoğlu, gazilere de sağlıklı bir yaşam diledi. Bakan Çavuşoğlu, yarınların güvencesi gençlerin ve halkın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

BİLGİN

Lefkoşa Türk Lisesi 9E Sınıfı öğrencisi Sima Bilgin de, törende günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

“Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk milleti için, “Bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir” dediğini hatırlatan Bilgin, Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan hareket ederek, Samsun’a geldiği gün olan 19 Mayıs 1919 tarihinin milli mücadelenin başlangıç tarihi olması nedeniyle çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu tarih ile birlikte Türk milletinin makûs talihini tersine döndürmeye başardığını ifade eden Sima Bilgin, esaret altında yaşayarak var olunamayacağının ve kutsal vatan topraklarının ilelebet işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti.

“19 MAYIS BAĞIMSIZLIK YOLCULUĞUDUR”

“Atamızın armağanı bu bayramın biz gençlerdeki anlamı çok özeldir” diyen Sima Bilgin, “19 Mayıs kararlılıktır. ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır’ diyerek, Mustafa Kemal’in ardında kararlılıkla yürüyen halktır. 19 Mayıs, Bandırma Vapurunda başlayan ve zaferle sonuçlanan bir bağımsızlık yolculuğudur” şeklinde konuştu.

Bağımsızlık yolu bilinciyle ülke, insanlık ve vatan için mücadele edeceklerini vurgulayan Sima Bilgin, “Dünümüzü teslim aldığımız bu mirasın ne demek olduğunu biliyor, yarınlara o umutla koşuyoruz” dedi.

Atatürk’ün, “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek kendilerine eşsiz bir gurur yaşattığını kaydeden Bilgin, bayram coşkusunun sonsuza dek sürmesini diledi.

Konuşmaların ardından Yarköy Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği “Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu” ve DİGEM Halk Dansları Grubu’nun gösterileri sunuldu.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Türk Maarif Koleji öğrencileri “Gençlik Meşalesi”ni yaktı.

Lefkoşa Türk Lisesi öğrencilerinin Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabını okumasının ardından tören sona erdi.