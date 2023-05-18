19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı…Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygıyla andı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük önder Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı ve Kıbrıs Türklerinin var oluş ve egemenlik mücadelesine de ilham veren istikbal mücadelesi, tarihe gömülmek istenen Türk milletinin egemenliğinden, hürriyetinden, bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ve hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür.

Türk milleti, vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri, her türlü zorluğa göğüs gererek canı pahasına bertaraf etmiştir.

Türk gençliğinin, kendisine emanet edilen Cumhuriyete, 19 Mayıs ruhunu anlayarak ve çok çalışarak, kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum.”