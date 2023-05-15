19 Mayıs etkinlikleri "Gençlik Yürüyüşü" ile başladı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini "Gençlik Yürüyüşü" ile başlattı.

Gençlik Dairesindan yapılan açıklamaya göre, Kantara Gençlik Kampı’ndan, Kantara Kalesi’ne gerçekleştirilen yürüyüşe Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri’nde bulunan gençler, Zirve İzcilik Derneği İzcileri, Gençlik Dairesi personeli ve Daire Müdürü Hakan Özsaygın katıldı.

Yürüyüş esnasında Kantara Kalesi önünde “Şampiyon Melekler Takımı Kalbimizdesiniz” pankartı da açılarak Melekler Takımı anıldı.

Yürüyüşün ardından kampa dönen gençler, Zirve İzcilik Derneği’nin 19 Mayıs ve Atatürk isimli sunumunu izledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Özsaygın etkinlikler sonunda gençlere yaptığı konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak kurtuluşu başlattığı destanın yıl dönümünde olduklarını ifade ederek, böyle anlamlı bir güne yüz elliyi aşkın gencin katkı koymasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atatürk ve onun fikirlerini anlamanın önemine dikkat çeken Özsaygın, gençlerin onun çizgisinden gittiğini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anneler Günü dolayısıyla annelerin gününü de kutlayan Özsaygın, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı ile depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diledi.

Özsaygın, etkinliğe katkı koyan herkese emeklerinden ötürü teşekkür etti.