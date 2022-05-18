19 Mayıs nedeniyle KKTC'den mesajlar

FAİZ SUCUOĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ün tüm olumsuzluklara rağmen hedefinden şaşmadan, inanç ve kararlılıkla attığı adımların bir ülkeyi yok olmaktan kurtarmakla kalmamış, yepyeni bir devletin temellerini attığını belirtti.

Sucuoğlu, “Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ ün Türk gençliğine verdiği değeri ifade eden, 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, 103’ üncü yılında Anavatan Türkiye ile aynı duygu birliğiyle, heyecanla kutluyoruz.” dedi.

19 Mayıs’ın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün sahip olduğu birçok zenginliği, Atatürk’ ün o yıllarda başlattığı zorlu mücadeleler sonucu kurduğu çağdaş, demokratik devlet yapısı ve gösterdiği ilkeler ışığında elde ettiğini kaydetti.

Atatürk’ün tüm olumsuzluklara rağmen hedefinden şaşmadan, inanç ve kararlılıkla attığı adımların bir ülkeyi yok olmaktan kurtarmakla kalmamış, yepyeni bir devletin temellerini attığını kaydeden Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk, her fırsatta dile getirdiği, genç nesle duyduğu sonsuz güveni, kurmuş olduğu devlete sahip çıkılması ve daha ileri noktalara taşınması görevini Türk gençliğine bırakarak ortaya koymuştur.

Bugün ve gelecekte daha refah, dünya standartları düzeyinde ve medeniyetleriyle bütünleşmiş bir yaşam için gençlerimize her türlü destek ve güvenceyi sunmak, onların en iyi şekilde yetişmesine katkı koymak en büyük önceliğimizdir.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canıyla kanıyla milli mücadeleye hizmet vermiş herkesi rahmetle ve minnetle anar, daha refah, umut ve güzelliklerle dolu bir gelecek dileğiyle 19 Mayıs Atatürk’ ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

DURSUN OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz mesajında şu ifadelerde bulundu:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesinin 103’ncü yılını kutluyoruz.

Atatürk’ün, bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan bu günü gençlere armağan etmesi, ülkenin geleceğinde ve bağımsızlığının korunmasında gençlere verdiği değerin önemli bir göstergesidir. Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” sözleriyle, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak gençlere ne kadar güven duyduğunu ortaya koymaktadır.

Atatürk ilkeleri ışığında yetişen gençlerimiz, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak ülkemizi her alanda geliştirip ileriye taşıyacaklardır. Gençlerimiz birlik ve beraberlik içinde, halkı ve vatanı için her alanda en iyi şekilde çalışarak, ülkesini daha refah dolu günlere ulaşmasında önemli görevler üstelenecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle anarım.”

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy, mesajında, Türkiye’nin Ulusal Kurtuluş Savaşı’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin oluşumuna, Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşuna giden yolda 19 Mayıs 1919 tarihinin önemine dikkat çekerek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin tekrar doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşüdür” dedi.

Bu anlamlı günün, geleceğin teminatı olan ve geleceğe ışık tutacak gençlere ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesinin, gençler için son derece önem arz ettiğini belirten Taçoy, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyetinin kurulması adına ilk meşaleyi yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan müdafaasında bulunmuş şehit ve gazilerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmetle anıyor, yarınların teminatı olan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”

MEMUR SEN

Kıbrıs Türk Memur Sendikası 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga mesajında tarih hakkına bilgi verdi. Manga, mesajında şunları söyledi:

“30 Ekim 1918’de, Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda, Osmanlı’nın imzaladığı ateşkes anlaşması ile, Osmanlı Devleti kayıtsız-şartsız düşmanlara teslim oluyordu. Bu anlaşmayla, Osmanlı ülkesinin bütünüyle işgal edilmesinin yolu açılıyordu. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi ünvanıyla gönderilme teklifini kabul etti. 16 Mayıs 1919’da karargah mensuplarıyla birlikte Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan yola çıkar ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basar.

İşgale karşı aylardır planladığı, Ya İstiklal Ya Ölüm parolasıyla, ‘Yurt toprağı sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Hiçbir sevgi uğruna Millet sevgisi feda edilemez. İnsanların başta gelen görevi de, Millet’e hizmet olmalıdır’ diyerek, Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlatır. Sonuçta Türk Kurtuluş Savaşı’nı 30 Ağustos 1922 tarihinde, zaferle sonuçlandırır” dedi.

EMEKLİ SUBAYLAR

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, “Kıbrıs Türk halkı olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Atatürk’ün çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlık ve egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek ve özgür yaşamak için her yaştan gençlerle mücadele veren ve mücadele vermeye hazır olan gençlerle büyük bir coşkuyla kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Dernek Başkanı Emekli Yüzbaşı Kazım And’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bugün ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, her şeyin sona erdiğinin sanıldığı, umutların tükenmeye yüz tuttuğu bir anda, kurtuluş yolunda yüce Türk Milletine önderlik etmek üzere Samsun’da attığı ilk adımın günüdür. Bu kutlu gün, her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen Türk Ulusunun vatanına, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kastedenlere karşı başlatılan mücadelede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında ulusça birleşileceğine olan inanç ve azmin meşalesinin yakıldığı gündür. Bu adımın sonrasında Türk Ulusu Kurtuluş Savaşı'nın düşünsel ve eylemsel temellerini oluşturan, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da atılan adımlarla yazgısına Atatürk’ün önderliğiyle el koymuş, bağımsızlık ve özgürlük tutkusuyla, yurt ve bayrak sevgisini tüm değerlerin üzerinde tutan yaklaşımıyla dünyada saygınlık kazanmıştır” denildi.

Mesajda şu ifadelere de yer verildi:

“Kurtuluş Savaşı sonrasında Atatürk'ün milletine hizmette, en önemli eseri ve armağanı Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur. Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet ederken, gençliğin aydınlık, çağdaş ve ilerici yanına olan güvenini ifade etmekten de geri kalmamıştır. Gençlik ulusların geleceğidir, gençlerine değer veren, onları en iyi biçimde yetiştirerek, kişilikli ve özgüvenli kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan uluslar, geleceğe de güvenle bakabileceklerdir. Gençlik, bireyin kendini tanıma, kimlik kazanma ve kanıtlama çabalarının yoğunluk kazandığı, yaşama, çevresine, olaylara bakışının biçimlendiği, hayatın önemli bir dönemidir. Gençlerimizin sağlıklı bir gelişim göstermeleri için çaba göstermek ortak sorumluluğumuzdur.

Kıbrıs Türk Halkı olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Yüce ulusumuzla birlikte Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlık ve egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek ve özgür yaşamak için her yaştan gençlerle mücadele vermiş ve mücadele vermeye hazır olan gençlerimizle büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu mutlu günde başta Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”