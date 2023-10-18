1. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Kültür ve Sanat Festivali Cuma günü yapılıyor.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, iki gün sürecek festival saat 16.30’da Geçitkale Belediyesi önünde kortejle başlayacak.

Belediyesi Geçitkale Halk Dansları Topluluğu gösterisi saat 18.10’da yapılacak. Ardından Mesarya Yıldızlar Kültür ve Spor Derneği ile Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Serdarlı Halk Dansları Topluluğu gösteri sunacak.

Gösterilerinin ardından Grup Five Stars, Doğan Baybora, Grup SOS, Murat Mermer sahne alacak ve etkinlik, Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Master Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve tombala çekilişinin ardından sonra sona erecek.

Festival’in 2. günü saat 18.00’de çocuk oyunlarıyla başlayacak. Akare Dans grubu gösterisinin ardından Tuğçe Türker sahne alacak.

Kıraç’ın konser vereceği festival, tombala çekilişi ile son bulacak.