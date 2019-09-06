2 ana caddede asfalt çalışması

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yurttaşların sorunsuz ve güvenli bir şekilde şehirde yaşamlarını sürdürmeleri için altyapı ve üstyapı yatırımlarını ihtiyaç çerçevesinde yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda başkentte araçların oldukça yoğun kullandığı Bedrettin Demirel ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde ana yolların bakımı için ihale süreci tamamlandı.

Başkan Harmancı: “Bir ay içerisinde asfalt çalışması tamamlanacak” LTB Başkanı Mehmet Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada şehrin ihtiyaçları doğultusunda hareket ettiklerini söyleyerek bu kapsamda Bedrettin Demirel ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde ihtiyaç duyulan yol tamirlerinin bir aylık sürede tamamlanacağını kaydetti. Şehirde günlük hayatı etkilemeden çalışmalar yapılacak Başkan Harmancı, LTB öz kaynaklarıyla çıkılan ihale kapsamında şehrin günlük yoğun yaşamı ve yurttaşlara rahatsızlık verilmemesi için asfaltlama çalışmalarının çoğunlukla gece yapılacağını belirtti. İhale anlaşması LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Capiton Construction Ltd. Direktörü Nejat Hatipoğlu tarafından imzaladı.