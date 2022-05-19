2 ayrı bölgede yangın...

Bugün saat 16.00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolu'nun kuzey çevre yolu bağlantı kısmında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile akasya ağaçları yandı.

Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Aynı saatlerde, Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Taşocakları Mevkiinde çöplük alanda başlayan yangın ise bir dönümlük alana yayıldı.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ekipleri müdahale ediyor.

Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022, 17:17